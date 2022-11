El juez Lasala amplía seis meses la investigación del caso Ghali

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha decidido ampliar la investigación del caso Ghali sobre la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental, a la espera de recibir una comisión rogatoria desde Argelia sobre la documentación de la persona que trasladaron al hospital de Logroño.

El auto de ampliación lo dicta el magistrado para el plazo que va del 1 de diciembre al 30 de mayo al declarar que se trata de una instrucción compleja y no podía completarse en los seis meses estipulados. Fuentes judiciales señalaron a HERALDO que si en este plazo no se cumpliera la comisión, podría sobreseerlo provisionalmente para que no quedara archivado.

De hecho, el juez ha solicitado en la comisión rogatoria al Gobierno de Argelia (trasladó en un avión oficial de Presidenica a la Base de Zaragoza al líder del Frente Polisario , Brahim Ghali, el 18 de abtril de 2021) para que conteste si el pasaporte presentado en el hospital de Logroño bajo el nombre de Mohamed Ben Batouche era falso o no.

Ante la petición que hizo el fiscal, el magistrado reclamó el pasado mes de agosto al Gobierno argelino que precise si el número del pasaporte que figura en la fotocopia presentada se corresponde con algún expediente documentado, emitido el 18 de abril de 2021, y es cierta la identidad de la persona que consta, nacido el 19 de septiembre de 1950.

Asimismo, el juez reclama a la República de Argelia la legalidad de la fotocopia del pasaporte de Brahim Ghali que presentó en su día la abogacía del Estado en el proceso para comprobar si era legal esa documentación aportada por Asuntos Exteriores.

Posible declaración del hijo del líder saharaui

En este plazo de seis meses podría llegar a solicitar el juez la declaración del hijo del líder del Frente Polisario que acompañó a su padre en el viaje desde Argelia en un avión oficial hasta la Base de Zaragoza y en una ambulancia hasta el Hospital de Logroño.

Esta decisión se podría adoptar después de que la Delegación del Frente Polisario en Madrid prestara declaración ante el juez en la que negó que conocía la llegada de su líder Brahim Ghali estaba viajando a España para su atención médica al pasar el covid por la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas señalaron que han intentado encontrar al hijo del líder saharaui para que preste declaración, pero si no se produce el juez podría dictar una orden de localización a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que colaboren en esta reclamación y así puedan llamarlo a declarar como testigo.