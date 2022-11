Lío en el PAR al convocar elecciones en el Rolde saltándose al presidente

El PAR vuelve a verse envuelto en la polémica al convocar el sector oficialista el congreso del Rolde -las juventudes del partido aragonés-, saltándose así la figura del presidente, Alejandro Poy, que pertenece al área crítica de la formación. Se trata, según los estatutos, de la única persona que puede convocar a este órgano de forma ordinaria. También podría hacerse, de manera extraordinaria, a petición de un determinado porcentaje de miembros, cuestión que tampoco se ha producido.

"Hace un año -después del Congreso del PAR-, hablé con mis compañeros y les insté a mover la convocatoria. Desde entonces no he sabido nada y ahora me he enterado como un militante más. Mi sorpresa ha sido mayúscula", asegura Poy, quien recuerda que no ha dimitido de su cargo y, por lo tanto, era su obligación convocar el congreso. "Lo hubiera firmado encantado si me lo hubieran dicho, pero no ha sido así", lamenta.

Poy llegó al cargo después de la dimisión de su predecesor hace unos cinco años. "Hace ya tres o cuatro años que se debería haber convocado, pero como el del PAR también se retrasó, se ha alargado hasta ahora", reconoce. No obstante, recuerda que era él quien tenía que hacerlo y que, si le hubieran contactado, no habría tenido ningún problema en convocarlo. "No tengo ninguna aspiración en seguir porque por edad no me toca -apenas le queda un año para cumplir los 35, que es la edad límite de esta organización-. Y, aunque tenga diferencias con mis compañeros, hubiera hecho un traspaso de poderes normal y elegante", insiste.

Óscar Andreu, como secretario general, no ha dado lugar a ello y el congreso está previsto que se celebre mañana en Calamocha (Teruel). Tal y como consta en la convocatoria, el objetivo es trabajar de forma "coordinada" para "consolidar una implantación fuerte en todo el territorio y revitalizar y renovar los diferentes órganos competentes".

Tras este nuevo cisma, Poy, que también es concejal por el PAR en Belver de Cinca, estudia con su círculo de confianza la posibilidad de tomar las medidas que considere oportunas para hacer "respetar" sus derechos como militante. "Parece que se vuelven a repetir errores del pasado", apostilla.

Juicio por el congreso del PAR

Este hecho se produce a cinco días -será el 23 de noviembre- de que tenga lugar el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en el último congreso del PAR, en el que el presidente, Arturo Aliaga, logró la reelección por solo 20 votos más que la lista encabezada por Elena Allué. El sector crítico, en la figura del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, presentó una demanda por vulneración de derechos fundamental, al entender que la inscripción en bloque de 311 afiliados y las "ilegalidades" del reglamento del congreso suponían un "atropello".