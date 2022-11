El centro de salud de Daroca desmiente que no hubiera médico de familia los viernes

Un mes después de que el Partido Popular convocase a los medios de comunicación a las puertas del centro de salud de Daroca para denunciar que -entre otros asuntos- "los viernes no hay consulta del médico de familia", el coordinador de este punto de atención, a través de un escrito fechado a principios de noviembre, denuncia que "es rotundamente falso" y señala que también lo es que "desde hace varios días ya se pueda pedir cita para ese día".

"Siempre se ha podido presencial y telefónicamente, y telemáticamente desde que se implementó la aplicación", subraya en el documento al que ha tenido acceso HERALDO. En este sentido, argumenta que "prueba de ello, las agendas de los viernes están registradas en el programa informático". Asimismo, incide en que a raíz de las declaraciones, expresadas por el presidente provincial Ramón Celma, "se realizaron las aclaraciones oportunas, pero lejos de retractarse han realizado una nueva publicación autoproclamándose artífice" del cambio.

Se refiere a un mensaje publicado en la red social Facebook del perfil que los conservadores tienen bajo el lema 'Piensa en Daroca' y en el que se puede leer: "Importante!!! Ya podéis pedir cita los viernes ¡Partido Popular!".

Recuerda que el personal del centro dependen del Servicio Aragonés de Salud tras "muchos años de estudio, esfuerzo y dedicación, y en muchos casos tras obtener nuestra plaza por oposición" y advierte que "no será ninguna persona ajena a esta institución quien deba guiar nuestro compromiso profesional".

A su vez, reclaman que "tampoco queremos ser partícipes de este circo mediático en el que a veces se convierte la política en tiempos preelectorales". "Declaraciones de este tipo suponen un agravio para los profesionales, cuya principal motivación es el bienestar de la comunidad, que ya conoce el funcionamiento de las consultas y vienen los viernes".

También detallan que no hay registrada demora media mensual y sostienen que "este dato sería complicado de conseguir si un día a la semana no hubiera consulta o no acudiésemos a trabajar".

De igual forma recuerdan que "siempre hemos estado abiertos a tratar y a debatir con los diferentes organismos, tanto en Daroca como en sus pueblos periféricos, cualquier tema susceptible de mejora". "Queremos recalcar que esa accesibilidad y actitud de diálogo sigue presente", inciden.