Candanchú obtiene el premio a la mejor estación de esquí española en 2022

Candanchú ha sido elegida como mejor estación de España en 2022 por los World Ski Awards, considerados los Oscar del esquí, una iniciativa mundial que nació en 2013 con el objetivo de reconocer y recompensar la excelencia en este tipo de turismo. Competía con la vecina Astún, los centros de Aramón Formigal y Aramón Cerler (esta última ya obtuvo este mismo galardón durante tres años consecutivos en 2014, 2015 y 2016), las catalanas de Baqueira, Boí Taüll y La Masella, además de Sierra Nevada.

Los votos son emitidos 'on line' por profesionales de la industria del esquí (ejecutivos, agencias de viajes, operadores turísticos y medios de comunicación) y por el público en una gran variedad de categorías, incluidos los mejores resorts, hoteles, chalets y operadores turísticos.

Desde la estación de esquí de Candanchú, su consejero delegado, Fernando Montón, quiere agradecer en nombre de todo el equipo por el reconocimiento que les han comunicado este viernes desde los World Ski Awards. "Sin duda, nos empuja a continuar mejorando y seguir transmitiendo la pasión por la nieve", ha resaltado, al tiempo que ha recordado que es la primera vez que una estación del valle de Aragón es premiada con este prestigioso galardón.

Vebier, en Suiza, fue nombrada mejor estación de esquí del mundo por segundo año consecutivo y el W Verbier recogió el premio también a mejor hotel de esquí del mundo. Francia obtuvo doble premios en las categorías de recién llegados, con Bear Lodge Les Arcs nombrados 'World's Best New Ski Hotel' y el Chalet Abade con acceso directo a las pistas de esquí de Val-d'Isère reconocido como 'World's Best New Ski Chalet'.

Gala de entrega de los World Ski Awards. WSA

Chalet Zermatt Peak, con vistas inigualables del Matterhorn, se proclamó 'Mejor chalet de esquí del mundo", mientras que el Stein Eriksen Residences de Utah se llevó el premio 'Mejor hotel boutique de esquí del mundo'. LAAX de Suiza, con sus ilimitadas oportunidades de freeride, fue nombrado 'World's Best Freestyle Resort'. Y Ski Dubai se eligió como 'Mejor estación de esquí cubierta del mundo'.

Leo Trippi fue nombrado 'Mejor agente de viajes de esquí del mundo', y Sunweb ganó como 'Mejor operador turístico de esquí del mundo'. Tesla Transfers obtuvo el título de 'Mejor Operador de Transferencia de Esquí del Mundo'.

Sion Rapson, director General de World Ski Awards, destacó que "nuestros ganadores representan las mejores marcas en el turismo de esquí mundial y mis felicitaciones a cada uno de ellos". La décima edición de los World Ski Awards recibió un número récord de votos de aficionados al esquí de todo el mundo "y sirve como barómetro en vísperas de la próxima temporada. Esto demuestra que el apetito por el turismo de esquí nunca ha sido más fuerte”.