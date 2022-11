Lambán ve "muy grave" lo ocurrido con la 'ley del solo sí es sí' y exige poner remedio "cuanto antes"

Sin querer entrar en si la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería dimitir o no por los problemas que se dan en la aplicación de la 'ley del solo sí es sí', el presidente de Aragón. Javier Lambán, considera que es "muy grave lo que está ocurriendo" e insta a poner "soluciones, remedios y paliativos" cuando antes. La posible rebaja de las penas de los violadores podría tener su origen, según sostienen varios juristas, en la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual.

Reconoce Lambán que "la aplicación de la ley está surtiendo efectos absolutamente contrarios a la voluntad de los legisladores". Y advierte de que, desde el punto de vista legal y hasta donde él sabe, "el remedio es bastante complicado".

Su opinión sobre el papel que juegan los jueces al interpretar la ley dista de la manifestado por la ministra de Igualdad, la podemista Irene Montero, que declaraba este miércoles que el machismo "puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".

Para Lambán, "si ya ha habido varios jueces que han hecho una interpretación determinada de la ley, casi con toda seguridad quiere decir que la ley ofrece resquicios que dan lugar a ese tipo de interpretaciones".

Se muestra convencido el barón socialista aragonés a tenor de los que ve en los medios que es un asunto que "preocupa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Más crítico que él ha sido el castellano-manchego Emiliano García-Page. que ha cargado muy duramente contra la ley y ha pedido una rectificación a Montero por llamar "machistas" a los jueces. "Ha hecho algo muy grave, en su caso como ya es costumbre", ha señalado. No ha dicho directamente que debería dimitir, aunque sí lo ha insinuado.

El IAM pide aplicar en las sentencias "perspectiva de género"

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Javier Lambán, la podemista María Goikoetxea, considera que "no se puede enmendar a la totalidad una ley que viene a garantizar una serie de derechos" por una aplicación que, según considera, no se corresponde a lo que el "legislador pretendía". Así se ha referido a la polémica suscitada por la 'ley del solo sí es sí' que ha generado la solicitud de revisiones de condenas de agresores sexuales que podrían ver cómo se rebajan sus penas. Goikoetxea cree que plantear la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "no soluciona el problema", e insta a los jueces a que "implemente la perspectiva de género" al dictar sus sentencias.

.