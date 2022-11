La directora del IAM, sobre la ley del 'solo sí es sí": "Hay que implementar perspectiva de género al dictar las sentencias"

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Javier Lambán, la podemista María Goikoetxea, considera que "no se puede enmendar a la totalidad una ley que viene a garantizar una serie de derechos" por una aplicación que, según considera, no se corresponde a lo que el "legislador pretendía". Así se ha referido a la polémica suscitada por la 'ley del solo sí es sí' que ha suscitado la solicitud de revisiones de condenas de agresores sexuales que podrían ver cómo se rebajan sus penas. Goikoetxea cree que plantear la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "no soluciona el problema", e insta a los jueces a que "implemente la perspectiva de género" al dictar sus sentencias.

Deja claro Goikoetxea que "desde el IAM" se considera que la ley da un paso "muy importante" porque sitúa "el consentimiento de la mujer" en el centro. Introduce, con ello, medidas que son "muy positivas" en el avance hacia la "libertad sexual de todas las mujeres.

A pesar de la revisión de las condenas y de la excarcelación antes de tiempo de algunos agresores, estima que "no se puede decir que es una mala ley". Lo importante, señala, es que seamos "muy cautos" y que se respeten los tiempos. "Es una ley que acaba de entrar en vigor y habrá que ver cómo evoluciona", recalca. En su opinión, tiene mucho desarrollo por delante, y en esto habrá que trabajar para garantizar que "las penas se apliquen de la manera que consideramos que tiene que ser, en reconocimiento de quién es la víctima y quién el agresor".

Sigue faltando perspectiva de género

No se posiciona de forma clara Goikoetxea sobre si hay que reformar la ley. Por un lado, y aunque recuerda que "no es jurista", dice que "son muchas más las cosas positivas que ofrece que la aplicación que pueda tener en algunos casos que habrá que revisar y evitar que suceda". Por el otro pide tiempo porque "es una ley que se acaba de aprobar. Y mira a los jueces, pero sin "generalizar" como ha hecho Irene Montero. "En todos los ámbitos hay personas que actúan de una forma u otra. Creo que es importante esforzarse en la erradicación de las violencias", destaca.

Cuestiona, a pesar de ello, algunos fallos judiciales. "Hemos visto sentencias en las que la norma se aplica de una forma determinada como lo vimos con la anterior legislación. Lo que es evidente es que existía una falta de perspectiva de género y sigue faltando", señala. Insiste, además, en la necesidad de "formar" a todos los operadores en todos los ámbitos, "seguir trabajando para poner el consentimiento en el centro y trabajar en las leyes que mejoren la calidad de vida de las mujeres.