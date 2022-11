Industria dobla sus cuentas gracias a los fondos europeos

Reforzar la descarbonización de la economía y apoyar la digitalización de las pymes son algunos de los objetivos que destacó este martes el consejero de Industria y vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés para detallar el presupuesto de su departamento que asciende a 211 millones, un 76,6% procedente de fondos europeos, que dobla la consignación del año anterior de 106 millones. "El desafío para ejecutar todo esto es espectacular", reconoció, en el turno de réplica a los distintos grupos y frente a los reproches de la oposición de "la baja ejecución" del actual presupuesto cuando han pasado ya tres cuartas partes del año en curso.

Aliaga recordó que Aragón ha sido "la primera Comunidad que ha mandado a Madrid para enviar a Bruselas el programa operativo Feder 2021-2027" y a la hora de desgranar el presupuesto del próximo año, destacó la apuesta por la electrificación con la ampliación de la cuantía destinada al plan Moves de ayuda al vehículo eléctrico, así como a las instalaciones de autoconsumo, aunque "a veces por falta de placas o instaladores no va a la velocidad que querríamos". Mencionó también los 21 millones del fondo de Transición Justa para Teruel y los 7 millones en gasto de personal para contratar a 8 técnicos en energía, así como 39 millones destinados al sector del turismo, "lo nunca visto" según Aliaga, 12 millones en ayudas a la industria y los 20 que gestionará el Instituto Aragonés de Fomento.

Más información Vivienda logra su récord con 91 millones y la oposición pone en duda su ejecución

El impulso a la digitalización del comercio con casi 3 millones de dotación y la potenciación de la tecnología del hidrógeno son otros aspectos que destacó en su intervención para explicar el presupuesto de un departamento sujeto a una "auditoría brutal", destacó, "que no solo mira a la prestación de servicios" sino a las inversiones que estimulen el crecimiento de la economía como los más de 100 millones destinados a política energética (tanto en rehabilitación de edificios como en instalación de placas fotovoltaicas). No se olvidó tampoco de ir al detalle de otras inversiones en una nueva ITV en Daroca, el mantenimiento del centro de artesanía en el antiguo matadero dotado con 3,6 millones, 1 millón para promover la exportación a través de las Cámaras de Comercio, la partida para Dinópolis o consignaciones más pequeñas para obras en las distintas casas regionales de Aragón desplegadas por España.

Hizo mención especial Aliaga a que la Dirección General de Energía y Minas gestionará fondos europeos por valor de más de 86 millones que se destinarán al sector energético y a la descarbonización, así como a dotar de presupuesto al bono social térmico, que llegará este año a más de 30.500 hogares en Aragón, dijo.

Ante semejante despliegue de millones, la oposición pidió a Aliaga que aclarase qué grado de ejecución hay ya que el año pasado en mayo era del 5% y como ese mismo mes de 2023 son elecciones saber qué parte del presupuesto le tocará gestionar al Gobierno que salga de las urnas. El diputado del PP, Juan Carlos Gracia Suso calificó de "buen presupuesto aunque carente de imaginación" el de Aliaga, que ha "hinchando con la llegada de fondos europeos" y el riesgo de que luego "no puedan ejecutarse o continúen endeudando a la comunidad con una deuda por aragonés de 7.000 euros". Además, cuestionó que ahora lleguen 36 millones para turismo cuando estos tres años pasados "no se haya hecho nada y hayan cerrado 5.600 negocios".

Desde Ciudadanos, Jara Bernués cuestionó la gestión del departamento con "miles de expedientes sin resolver" y un "gran atasco administrativo" y animó a Aliaga a incorporar más personal.

Una petición que también le trasladó Álvaro Sanz, de IU, que le ha pidió condicionar las ayudas a las empresas al mantenimiento del empleo, la inclusión de cláusulas salariales y ambientales en los convenios, y puso como ejemplo Opel Stellantis que recibe ayudas millonarias y sin embargo, dijo ha despedido a 1.500 personas desde 2018. Además, le reclamó a Aliaga una nueva ley de comercio que "blinde" a los pequeños negocios y un plan de reindustrialización "potente".

Marta Fernández, de Vox, aplaudió el incremento del presupuesto en Industria, pero avisó de la necesidad de ejecutarlo ya que si se mira el grado de ejecución del actual a septiembre es del 9,7% y hay ámbitos en los que "no se ha ejecutado nada". "Así no vamos bien", manifestó, recordando que las comarcas mineras "no salen muy bien paradas" porque solo hay comprometido un 12,16% del presupuesto.