Vivienda logra su récord con 91 millones y la oposición pone en duda su ejecución

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, dispondrá el próximo año del mayor presupuesto desde 2015 para impulsar las inversiones, a las que volverá a destinar 2 de cada 3 euros, pero lo realmente histórico será la dotación para Vivienda, con 91 millones de euros, más del doble que este año gracias a los fondos europeos. De hecho, concentrará el 41% de la cuantía total del departamento, que sube casi un tercio para rozar los 223 millones.

Estas han sido algunas de las cifras que Soro ha aportado este martes en la presentación de las cuentas de su consejería, que tendrá como principales novedades el plan extraordinario de carreteras y el nuevo mapa concesional de bus. Con el primero se logrará poner al día la red básica en dos años y medio y asegurar su mantenimiento durante 25 y con el segundo concurso, pendiente de resolución, asegurar el transporte público a todos los núcleos de más de diez habitantes durante una década. De la misma forma, comenzará la urbanización del polígono tecnológico ligado al centro de datos de Amazon Web Services en Villanueva de Gállego. Todo ello, dijo, contribuirá a "estimular la reactivación económica y la creación de empleo".

Al mismo tiempo, Carreteras destinará 53 millones a inversión directa para la mejora de la red autonómica (un 8,6 % más), que incluye los primeros 2,3 millones para el citado plan extraordinario. La partida permitirá avanzar en una veintena de acondicionamientos y refuerzos de firmes y ampliar el plan de travesías con una treintena de actuaciones.

Soro también ha destacado los 3 millones para el Fondo de Cohesión Territorial y, muy especialmente, el esfuerzo en Vivienda, que sin los fondos europeos MRR destinados a la rehabilitación residencial y a la ampliación del parque público de vivienda crece un 21%. Las ayudas comunitarias también permitirán mejorar la movilidad en las tres capitales provinciales y sus entornos metropolitanos y renovar las flotas de autobuses de las compañías.

Toda la oposición, PP, Cs, Vox e IU, ha puesto en duda la capacidad de ejecución, especialmente en Vivienda, dada la experiencia y los retrasos de los últimos años, aunque Soro ha replicado que todos los programas de fondos europeos están en marcha y cumpliendo los plazos, al igual que en el caso de Transportes.

El más duro ha sido el popular Joaquín Juste, que ha recriminado la "falta de peso político" de CHA en el cuatripartito porque el departamento crece, sobre todo, por los fondos MRR, mientras el dinero para carreteras es inferior al de 2015, el último presupuesto del PP-PAR. Carlos Ortas (Cs) ha achacado que Aragón tiene los mismos "problemas estructurales" que cuando Soro asumió la cartera a mediados de 2015. Además, ha lamentado que este "injustamente" tratado por sus compañeros.

Mientras, Santiago Morón (Vox) ha considerado que no hay "novedades" y los problemas son los mismos, por lo que ha instado al consejero a "remangarse" y ejecutar al máximo las cuentas. En este sentido, Álvaro Sanz (IU) ha reprochado que no se refuerce el capítulo de personal para "superar los atascos" en Vivienda, así como que no haya "nada" para vivienda social. Por su parte, los socios del cuatripartito, PSOE, Podemos, CHA y PAR, alabaron las cuentas.