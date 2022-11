Escaso seguimiento de los transportistas del paro convocado por la Plataforma

Como se veía venir, por el nulo respaldo de las distintas asociaciones y patronales que representan al sector, el paro indefinido convocado por la Plataforma en defensa del Transporte fue poco secundando el primer día en Aragón. La respuesta por parte de los propios camioneros a la manifestación a la que estaban llamados a Madrid fue también escasa.

"Nos vamos a quedar esta noche en Madrid -por el lunes- y mañana iremos para Zaragoza y veremos a ver como está el panorama allí", respondió Emilio Seco, portavoz de la Plataforma en Aragón, a la pregunta de si piensan mantener el paro o protagonizar nuevas protestas. De si el Ministerio les ha citado a alguna otra reunión, dijo que "de momento no" pero ya se sabe, "las cosas de palacio, van despacio".

"No ha habido ningún incidente y se ha cargado y descargado con normalidad en todos los polígonos de Zaragoza", indicaron ayer desde Tradime. Y eso es lo que reportaron también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: un día de "normalidad" sin incidentes en las carreteras.

"La realidad es tozuda", añadieron desde Tradime, al ver cumplido lo que ya anticiparon de que para muchos autónomos y chóferes de pequeñas empresas resultaba "insostenible" secundar este nuevo paro y hacerlo a las puertas del Black Friday y la Navidad, uno de los momentos de mayor actividad. E insistieron en que no con amenazas de paro sino en las mesas de negociación es donde hay que resolver los problemas que "son muchos" del sector como la excesiva subcontratación, las falsas cooperativas o la competencia desleal.

Tradime achacó a "conflictos personales" incidentes aislados como el incendio de cuatro cabezas tractoras en Villaescusa (Cantabria) o algunos pinchazos de ruedas en Illescas (Toledo).

En Mercazaragoza, donde acceden a diario unos 4.500 camiones, no se produjo ningún incidente y este lunes fue como cualquier otro, en lo que se refiere a entradas y salidas de vehículos. Además, explicaron, "en el punto en que se preveía hubiese un piquete informativo no se presentó nadie", si bien hubo refuerzos policiales desde las 22.00 del domingo hasta las 9.00 del lunes. En cuanto a si los mayoristas hicieron acopio en previsión de que no les entrase la mercancía, indicaron que no, que "el abastecimiento fue el mismo que en cualquier fin de semana anterior" y que no incrementaron los suministros por esta huelga que se sabía desde el principio la convocaba una Plataforma minoritaria". Sabían los mayoristas, dijeron, "que las empresas de transporte que trabajan para ellos en origen no iban a secundarla". En cuanto a lo que esperan para próximos días, desde Mercazaragoza confían en que sean también de "normalidad" aunque "habrá que ir día a día por si se endureciese el paro".

Desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), que integra a la zaragozana Fetraz, hablaron de "absoluta normalidad" y que el paro no se dejó sentir ni en los centros logísticos ni en las vías de circulación. Asimismo, volvieron a calificar de "injustificado" el paro tras las ayudas aprobadas por el Gobierno y la ley aprobada el 2 de agosto -cuyo incumplimiento denuncian los convocantes- que recoge mejoras en los límites a las labores de carga y descarga de los chóferes, por ejemplo.