Ciencia pone el foco en la transformación digital e incrementa en más de un 14% el fondo de I+D+i

El presupuesto del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento crece por cuarto año consecutivo, hasta alcanzar los 320,9 millones de euros, marcando así "una dirección, un horizonte". Y, en este horizonte, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, puso el foco en la transformación digital y también en el Fondo de I+D+i, que vuelve a crecer por encima del 14% con respecto al año anterior y ya supera los 200 millones de euros. Recordó, ante la baja por maternidad de la titular de la cartera, Maru Díaz, que con este incremento se ve cómo el cuatripartito actúa de "forma diametralmente opuesta" de cómo lo hizo el PP. "Esta vez la receta no ha sido aplicar severos recortes", recalcó.

Dentro del ámbito científico, detalló que se destinarán 10 millones de euros a las ayudas para los grupos de investigación y otros siete para la contratación de investigadores predoctorales. Asimismo, se pondrán en marcha dos nuevas convocatorias de apoyo a los centros de excelencia para tener candidaturas "más sólidas" y financiar infraestructuras y equipamientos. Resaltó, además, cómo la Comunidad ha destacado a la hora de conseguir fondos MRR del Ministerio de Ciencia, por "concurrencia competitiva". El quinto logrado, de Biotecnología aplicada a la salud, supondrá casi medio millón de euros.

Recordó el acuerdo marco con la Universidad de Zaragoza, que permitirá en 2026 costear toda la financiación básica. No aclaró, ante las críticas de la portavoz popular, Pilar Gayán, si se mantendrán las becas para másteres. También buena parte de la oposición reclamó más información respecto a las becas salario, que se pusieron este año en marcha. Sí que reiteró el interés del Gobierno de Aragón por alcanzar la "gratuidad" en el campus público e insistió en que estudiar ahora en el campus público "cuesta 1.000 millones menos que en 2015".

Por su parte, explicó que los fondos destinados a sociedad de la información, conectividad, telecomunicaciones, ciberseguridad y 'cloud' crecen en 15 millones de euros, hasta los 32 millones.

La propuesta contó con el beneplácito de todos los miembros del cuatripartito que destacaron la apuesta por la investigación y la universidad. No lo tuvo tan claro la oposición. Gayán (PP) fue la más crítica al asegurar que el departamento "pierde peso" dentro del presupuesto, al pasar de un 4,06% en 2022 a un "exiguo" 3,89% en 2023. Afeó, además, que el nuevo Centro Aragonés del Talento, anunciado hace quince días por el presidente Javier Lambán, no aparezca en el presupuesto. "Lo he mirado del derecho y del revés y no he encontrado ninguna partida ni en este departamento ni en ninguno", afirmó.

Tanto Beatriz Acín (Cs) como Marta Fernández (Vox) criticaron la baja ejecución presupuestaria a estas alturas del año. "¿Para qué aumenta el presupuesto si no se ejecuta?", le preguntó Acín. Pérez Anadón, ducho en las cuentas, recordó que, hasta que no se cierra el ejercicio, "los grados de ejecución son relativos".

Desde IU, Álvaro Sanz, reclamó "más claridad" en las cuentas y cuestionó que, sin incrementar el presupuesto, se pueda contratar a cuatro investigadores Araid más.