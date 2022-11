El aragonés Elías Campo gana el Premio Aseica de Investigación en cáncer 2022

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha concedido al oscense Elías Campo el Premio de Investigación en Cáncer 2022 por su dilatada trayectoria profesional y sus múltiples contribuciones a la investigación oncológica.

Aseica ha otorgado además a Ángela Lamarca y a Alejo Rodriguez-Fraticelli, el Premio al Talento Investigador Joven, un reconocimiento que pretende visibilizar e impulsar las contribuciones científicas de nuevos líderes en la oncología molecular.

Esos premios, que ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer, se entregarán en el 18 Congreso Internacional de Aseica que tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre en Santiago de Compostela.

"Queremos visibilizar el talento, el esfuerzo, y en definitiva el excelente trabajo que realizan los y las investigadoras españolas pese a las dificultades con las que a menudo tienen que lidiar", ha subrayado el presidente de la asociación, Luis Paz-Ares.

"La investigación no es un lujo, es la única vía que tenemos para optimizar la salud y calidad de vida de nuestros conciudadanos", ha recordado.

Elías Campo, nacido en Boltaña (Huesca) se licenció en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona en 1979 y se doctoró en 1985.

Campo, catedrático de Anatomía Patológica y consultor senior de Hematopatología en el Hospital Clínic de Barcelona, dirige el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona.

Su investigación se centra en el estudio de los mecanismos genéticos y moleculares implicados en la patogenia de las neoplasias linfoides y sus implicaciones clínicas.

"El reconocimiento de Aseica me hace especial ilusión por varias razones. La principal es que esta asociación reúne a toda la comunidad de cáncer en España, desde investigadores básicos a los clínicos", apunta Elías Campo a HERALDO. "Yo he dedicado mi vida investigadora para aproximar el conocimiento básico a su posible aplicación clínica. Dessde nuna vertiente más anecdótica, Aseica fue la primera asociación que me invitó a hablar en un congreso tras mi vuelto de USA a Barcelona. Me hizo mucha ilusión y al mismo tiempo inquietud por poder estar a la altura", concluye.

Sus notables contribuciones a la oncología le han valido numerosos galardones como el National Research Award-Catalonia (2013), el Premio Rey Jaume I de Investigación médica (2016), el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón (2020) o el Jose Carreras Award of the European Haematology Association (2021).

Es miembro de la National Academy of Medicine de los EE. UU. desde 2019.

Campo ha mostrado un "profundo agradecimiento por lo que Aseica significa para la investigación oncológica en España: es el lugar común de toda la investigación del cáncer. Para mí, que dedico mi actividad investigadora a acercar la ciencia básica a la clínica, es una gran satisfacción".

Además, Aseica ha concedido el Premio al Talento Investigador Joven a Ángela Lamarca, en la modalidad clínica, y a Alejo Rodríguez-Fraticelli, en la básica, cuyas candidaturas han sido propuestas por socios de la asociación.

Ángela Lamarca es oncóloga médica especializada en neoplasias gastrointestinales (cáncer hepato-pancreato-biliar y tumores neuroendocrinos).

Completó su formación en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y en 2013 se trasladó a The Christie NHS Foundation Trust (Manchester, Reino Unido), donde completó un programa de becas de 4 años en investigación y tratamiento de este tipo de tumores digestivos.

En 2017 recibió un Premio al Investigador Joven de la Fundación Conquer Cancer de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO).

Ejerció en The Christie NHS Foundation Trust hasta mayo de 2022, cuando volvió a Madrid al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde actualmente realiza sus actividades clínicas y de investigación.

Alejo E. Rodríguez-Fraticelli se mudó de Buenos Aires a Madrid, donde estudió Bioquímica y se doctoró en Biología Celular y del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid en 2014.

Después se trasladó a Boston (EE. UU.) para trabajar en la Universidad de Harvard y en el Hospital Infantil de Boston.

En su estancia postdoctoral, trabajó en el desarrollo de métodos para el rastreo de linajes de células individuales en el sistema hematopoyético que generaron una forma revolucionaria de conectar los estados celulares con los destinos celulares a través del análisis clonal.

En 2021, Alejo se convirtió en Investigador Principal en el IRB Barcelona, donde dirige el laboratorio Quantitative Stem Cell Dynamics.

Además de los Premios de Investigación, Aseica destinará más de 100.000 euros a dos ayudas a la investigación, gracias al apoyo de la Fundación FERO y de la Fundación Más que Un Trail Alcoi.

Estas ayudas servirán para impulsar las carreras de jóvenes científicos que hayan establecido recientemente sus propios grupos de investigación.