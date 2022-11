Solo el 16,4% de los jóvenes aragoneses está emancipado: "Sin la ayuda de los padres es imposible"

Pablo Germán, de 24 años, entra dentro del exclusivo grupo de jóvenes aragoneses que está emancipado. En Aragón, solo el 16,4% de menores de 29 años reside en un hogar independiente, un punto por encima de la media nacional, 14,9%. Este zaragozano estudió Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de Zaragoza y se desplazó el año pasado a Valladolid para cursar un máster. Terminado el título regresó a la capital aragonesa y comenzó a buscar trabajo y piso para poder independizarse junto a su pareja.

"Por tus propios medios es prácticamente inviable. Si tus padres no te ayudan o han estado ahorrando para tu futuro, es imposible. Compatibilizar estudios con empleo es difícil y encontrar un trabajo que te dé para vivir también", reconoce Germán, que después de semanas de búsqueda ha conseguido una vivienda y acceder al mercado laboral en Madrid.

"El alquiler de pisos está fatal. Hay pocos y los que hay están muy mal: son zulos o trasteros prácticamente. A la mayoría no me iría a vivir ni gratis. Y encima tienen un precio altísimo", lamenta el joven. Y no solo eso, añade, "va mucha gente a verlos, es decir, hay mucha competencia, por lo que te piden aval de tus padres y un sueldo bastante alto". "Si las nóminas no suman entre la pareja 3.000 euros, no te lo alquilan", asegura.

"Si ya de por sí es difícil para todo el mundo, para los jóvenes más porque se piensan que no les vas a pagar o que vas a destrozarles el piso. Hay muchos prejuicios", denuncia Germán.

A pesar de las trabas, Pablo Germán ya vive en Madrid junto a su pareja. En el otro lado, entre los 83,6% de jóvenes que no se han emancipado están Eva Morera, de 33 años, Jorge Oto, de 26 años, y Tania de Diego, de 25 años.

"Veo bastante imposible emanciparme. Podría irme de alquiler, pero no tendría posibilidad de ahorrar y por tanto no podría comprarme una vivienda en el futuro", asegura Eva Morera. El principal problema, apunta, es la falta de "estabilidad laboral". "Yo tengo trabajo, pero temporal. Trabajo en dos sitios pero no a jornada completa por lo que es poco sueldo. Entre los dos se podría llegar, más o menos, a una nómina normal, pero el banco te exige más para concederte una hipoteca", apostilla.

Por ello, lamenta, "de momento" no se plantea irse de la casa de sus padres. "Yo no dejo de formarme para poder trabajar de lo mío de forma más estable y así poder comprarme un piso", sostiene.

Jorge Oto es de la opinión de que "no sale rentable emanciparse pronto, hay que tener una seguridad económica". "Al estar soltero, irse solo es más caro porque todos los gastos correrían por mi cuenta. Por mi tipo de trabajo, necesito coche y es un gasto más que lo hace todavía más difícil", lamenta el joven, que lleva dos años en una empresa del sector de la construcción con un contrato temporal.

Oto se ha fijado el verano del próximo año como fecha para comenzar a mirar "seriamente" pisos, ya que tiene la esperanza de que los precios comiencen a bajar. "No tengo mucha prisa pero sí tengo pensado empezar a mirar y planteármelo. Depende de si me hacen fijo o no porque eso me daría una seguridad económica. Por mi manera de ser no me gustaría pedir dinero a mis padres. Quiero ser independiente al 100%", apunta

Este joven preferiría comprar una vivienda, pero es consciente de las dificultades. "Hipoteca con nuestra edad es difícil porque las entradas son altas por lo que tienes que tener mucho dinero ahorrado. Nadie tiene 40.000 euros ahorrados con nuestros años y encima ahora el tipo de interés está subiendo", señala.

En Aragón, la proporción de jóvenes que vive de alquiler es la tercera más alta del país, con un 63,9 %, si bien una persona joven debería destinar el 60,2 % de su salario al pago de la renta mensual para conseguir emanciparse. En otras comunidades como Baleares, Cataluña o Canarias, los jóvenes destinan más del 90% de su sueldo al alquiler.

Los datos demuestran que el alquiler en España es "inaccesible" para los jóvenes, según explica el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Antonio Báez. Para el Consejo, el bono del alquiler "es insuficiente", porque, además, "solo beneficia al 2% de los jóvenes y cualquiera que no tenga esa ayuda se queda fuera de ese marco". En su opinión, una de las pocas soluciones sería topar los precios de alquiler con el objetivo de hacer de este mercado un sector más "accesible", así como también crear vivienda pública.

La compra de vivienda es una opción más rentable ya que los aragoneses tendrían que invertir menos dinero al mes, un 39%. Lo mismo sucede en el resto de comunidades españolas.

Hay quienes, como Tania de Diego, que prefieren esa opción por lo que permanecen en casa de sus padres para ahorrar. "Considero complejo emanciparse para los jóvenes puesto que los precios de casas para comprar, alquileres, facturas de luz y gas y la compra están subiendo cada día más y los sueldos no aumentan a la par. Yo no me he planteado emanciparme a corto plazo por este motivo. Además, prefiero pagar una hipoteca que un alquiler cada mes, entonces para poder dar el paso de comprar una vivienda hay que ahorrar, y no poco, así que en ello estoy", apunta la zaragozana, que cuenta con un trabajo estable desde hace dos años.

Trabajo para jóvenes

La tasa de actividad aumentó de manera generalizada en España, mientras que en la Comunidad retrocedió hasta un 52,9%. Eso sí, las personas jóvenes aragonesas laboralmente activas mostraban una de las mayores tasas de empleo del país, con un 43,6 %, según el informe del segundo trimestre del 2021 elaborado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).

Las mujeres jóvenes cuentan, según los datos, con menos oportunidades laborales que los hombres de su edad, con una brecha en la tasa de empleo de más de 6 puntos a favor de ellos (46,8 % para los hombres y 40,3 % para las mujeres). Entre quienes trabajaban, la probabilidad de hacerlo a través de un contrato temporal fue más habitual que en el semestre anterior, con una tasa de temporalidad contractual del 57,0 %, que superaba a la del conjunto estatal.