Hipólito Gómez: "Los jóvenes deben hacer del PAR un partido para todos los aragoneses"

"Un aragonés de elección". Eso dice el título del libro que fue presentado ayer en el Patio de la Infanta de Ibercaja sobre Hipólito Gómez de las Roces, expresidente del Gobierno entre 1987 y 1991. El fundador del PAR se mostró muy agradecido por ser la portada de esta publicación. "Aunque no lo he escrito yo", bromeaba. Esta obra ha estado coordinada por los destacados militantes del PAR José María Mur y José Ángel Biel.

"Hacer un libro en honor de Hipólito Gómez de las Roces es de obligado cumplimiento". Así arrancó su intervención Honorio Romero, vicepresidente de Fundación Ibercaja. Le siguió José María Mur, quien le pidió al expresidente del Gobierno que "vuelva a llenar de ilusión" a los aragoneses con este libro. Después intervino José Ángel Biel, que expresó: "Queridos amigos del PP, vuestros padres votaban al PAR". Le siguió la broma después Jorge Azcón, presidente del PP-Aragón y alcalde de Zaragoza, en su intervención, en la que confesó: "Mis padres votaban al PAR".

También tuvo palabras de agradecimiento para Gómez de las Roces. "La historia de Aragón no se escribe sin Hipólito", añadió. El protagonista del libro envió un mensaje para los más jóvenes. "Deben hacer del PAR un partido para todos los aragoneses", dijo. También intervinieron algunos colaboradores como Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón, o los militantes del Partido Aragonés Elena Allué y Xavier de Pedro, entre otros.

Al acto acudieron además el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo; la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós; o el ex Justicia, Fernando García Vicente, entre otros. No acudió, no obstante, el actual vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien no fue invitado al evento según fuentes oficiales.