Miguel Ángel Muñoz visitará Zaragoza para recoger un premio de la ONG Believe in Art

Believe in Art celebrará el próximo miércoles 26 de octubre sus V Premios Corazón de Oro, un galardón que en esta ocasión la asociación aragonesa dedicada a introducir el arte en los hospitales ha decidido entregar al actor y bailarín Miguel Ángel Muñoz por su valioso testimonio sobre el amor y el cuidado que merecen los ancianos, con el que ha logrado llegar a miles de personas durante la pandemia.

Los momentos de convivencia con su anciana Tata Luisa durante el confinamiento, que compartió primero en redes sociales y luego en forma de documental, se hicieron virales y generaron un gran impacto social.

Estos premios son la cita más importante para Believe in Art porque son un momento de encuentro con todos aquellos implicados en esta labor de convertir los hospitales en espacios “más amables” gracias al arte. Son el galardón a acciones y actitudes queinspiran.

La gala, que tendrá lugar en el Museo de Zaragoza, ubicado en la plaza de los Sitios, 6, estará conducida una vez más, por el periodista y presentador de Aragón TV, Adrián Buenaventura. El encuentro está previsto que dé comienzo sobre las 20.15. El encargado de entregarle el premio a Miguel Ángel Muñoz es el voluntario que más tiempo lleva colaborando con la asociación, Luis Bernal.

Los interesados en asistir ya pueden comprar su entrada anticipada, por un precio de 15 euros, o en la taquilla el día de la gala, a un precio de 20 euros.

Se ha habilitado también una Fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar, pero no puedan asistir a la gala (https://entradium.com/es/events/v-gala-corazon-de-oro). Todos los fondos recaudados irán destinados a continuar con la labor de la entidad aragonesa de seguir pintando hospitales.

En las sucesivas ediciones de los premios Corazón de Oro se han premiado proyectos y personalidades de diferentes ámbitos sociales, cuyo nexo de unión es que todos han contribuido con sus facetas a la mejora de la sociedad, abordando con sus iniciativas y trayectorias profesionales problemáticas sociales o colectivos que precisan de una mayor atención. Es el caso de Miguel Mena, Kase O, Gervasio Sánchez, Carlos del Amor o Sandra Sabatés, o de fundaciones e instituciones como la de Sandra Ibarra Para Los Supervivientes del Cáncer, La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA)o el Hospital Infantil de Zaragoza en su 50 aniversario.

Sobre la ONG

Believe in Art es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es humanizar y mejorar la calidad de estancia de pacientes, familiares y trabajadores de espacios hospitalarios a través del arte.

En estos nueve años, desde que se creó, han pintado más de 150 habitaciones y salas comunes en Aragón y en otros hospitales de España. La entidad va a celebrar el próximo año su décimo aniversario continuando con su labor humanitaria con proyectos enfocados a seguir ayudando a la sociedad aragonesa y con iniciativas que se expanden fuera de las fronteras de Aragón.

Desde la ONG aragonesa, también llevan a cabo numerosos talleres y proyectos siempre con el objetivo de difundir la labor solidaria de Believe in Art y llegar a través de la creación artística a todos los lugares posibles.