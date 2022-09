'Latidos con Arte' acerca la maternidad con una nueva obra en la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza

La sala de espera de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza acoge una nueva obra realizada por la artista Estefanía Abad, que puede verse expuesta a lo largo de los próximos meses dentro del proyecto 'Latidos con Arte'. En esta ocasión, el tema central es la maternidad, un periodo importante en la vida de las mujeres que el grupo hospitalario visibiliza con esta propuesta en colaboración con Believe in Art.

A través de la fotografía, la artista relata la experiencia de ser madre inspirándose en la historia personal de Nerea Navarro. Durante los meses de embarazo y tras el parto, Estefanía Abad realizó varias sesiones en las que ha representado las emociones, los miedos y las vivencias de la paciente. "Hay momentos que no son tan idílicos como se puede pensar. En mi caso, me he sentido muy arropada, existía una relación de confianza entre el equipo médico de Quirónsalud Zaragoza y yo, que me ha aportado seguridad y bienestar emocional", aclara Nerea Navarro.

A este respecto, la artista explica que "en este trabajo hablo de las necesidades de la paciente a lo largo de todo el proceso, me refiero a ese soporte afectivo tan importante". "Nerea y yo -añade- hemos compartido numerosas conversaciones en estos meses sobre el embarazo, el puerperio y la crianza que me han permitido desgranar en imágenes su historia y sus sentimientos".

La importancia de un tratamiento personalizado

Ser madre es un periodo de numerosos cambios tanto físicos como emocionales que afectan a la salud. Por ello, para el doctor Néstor Herráiz, ginecólogo de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza, "es fundamental conocer esos posibles cambios, tener la información suficiente y contar con apoyo profesional para poder disfrutar de este estado. La profesión médica va más allá, hay que acompañar a la persona, planificar sus visitas y también ayudarle a afrontar los miedos y las dudas que pueda tener".

Así, el especialista apunta que "en Quirónsalud Zaragoza la experiencia técnica va acompañada de la emocional, ofreciendo un tratamiento personalizado en función de la situación personal de cada paciente. En este sentido, utilizamos protocolos diferentes, teniendo en cuenta una visión integral del embarazo, del parto y del puerperio, que quizá es una de las partes más difíciles del proceso y que, en ocasiones, olvidamos". "Por ejemplo -continúa-, hablamos con naturalidad de aspectos como la práctica del ejercicio durante esta etapa, del fortalecimiento del suelo pélvico y de la nutrición".

Un proyecto en colaboración con Believe in Art

Esta tercera entrega de 'Latidos con Arte' forma parte de la cooperación entre el grupo hospitalario y Believe in Art, organización zaragozana sin ánimo de lucro que busca introducir la creación artística en el ámbito hospitalario con la intención de contribuir a mejorar el día a día de quienes padecen ingresos o esperas en espacios habitualmente fríos y faltos de belleza. De este modo, mediante el relato en primera persona de cuatro pacientes y la aportación de los especialistas en cada caso, varias artistas aragonesas representan algunos momentos trascendentales como la infertilidad, la menopausia, la maternidad y el cáncer de mama desde un enfoque singular. La primera obra, a cargo de Marta Alonso, trató la infertilidad, y la segunda, realizada por Ruth Villagrasa, abordó la menopausia.

Para Beatriz Lucea, cofundadora de Believe in Art, este proyecto es una "vuelta de tuerca" al que venían desarrollando en la Unidad de la Mujer por la implicación de las artistas, las pacientes y los especialistas de Quirónsalud Zaragoza. "Haber podido seguir todo el proceso durante meses para recoger las vivencias y sentimientos de Nerea ha sido todo un lujo", asegura.

La artista Estefanía Abad



La zaragozana Estefanía Abad es un referente de la fotografía de maternidad en la capital aragonesa. Desde 2012, realiza reportajes a madres, bebés y familias. Pionera de este género en Zaragoza, en sus proyectos habla tanto del lado más positivo de la maternidad como de sus inseguridades y frustraciones.