‘Latidos con Arte’, un proyecto de Quirónsalud Zaragoza que visibiliza la menopausia a través de historias en primera persona

La sala de espera de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza acoge una nueva obra realizada por la artista aragonesa Ruth Villagrasa para visibilizar un momento importante en la vida de la mujer: la menopausia. Esta reciente creación, que podrá verse expuesta a lo largo de los próximos meses, forma parte del proyecto colaborativo ‘Latidos con Arte’, en el que artistas, pacientes y especialistas del grupo hospitalario se unen para representar diferentes etapas como la infertilidad, la menopausia, la maternidad y el cáncer de mama desde un enfoque singular.

Así, a través del relato en primera persona de cuatro pacientes y la aportación de los especialistas en cada caso, varias artistas reflejan las vivencias que han experimentado de forma personal y que les han provocado diversos sentimientos, emociones y miedos. En esta ocasión, Ruth Villagrasa (Zaragoza) ha sido la encargada de realizar un collage con la historia de María Ruiz como inspiración. “Yo no he vivido la menopausia como una crisis, sino como una oportunidad para conocerme mejor. Me ha aportado estabilidad y seguridad en mí misma”, asegura la paciente. “Por eso -añade-, la tarea de información y el apoyo emocional son cuestiones fundamentales para desmontar esos mitos que existen en torno a esta etapa”.

La artista ha apostado por el collage incluyendo diversas texturas para representar la experiencia de María. “He querido mostrar un mensaje positivo. La seguridad, el cuidado de una misma y el autoaprendizaje son conceptos que están ahí”, apunta. “He reinterpretado -continúa- la alegoría de la oportunidad que se manifiesta como una mujer bella, con alas y sobre la rueda de la fortuna. Además, lleva un curioso peinado, calva la nuca y larga cabellera en el flequillo, que sirve para que cualquier mujer cuando la vea no la deje pasar”.

Afectará a más del 90% de las mujeres

La menopausia es un momento en la vida de la mujer en el que cesa la menstruación y comienza lo que se conoce como climaterio. Se produce en torno a los 50 años, por lo que, dada la esperanza de vida de las mujeres en nuestro país, terminará afectando a más del 90%.

La doctora Laura Baquedano, ginecóloga de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza, indica que “la menopausia no es una enfermedad, sino un proceso natural que conviene conocer y en el que la prevención y promoción con hábitos de vida saludables son primordiales”. “En el caso de que aparezcan síntomas -puntualiza-, hay que acudir al ginecólogo para administrar el tratamiento correspondiente, aunque no todas las mujeres lo necesitan”.

Asimismo, la especialista hace hincapié en que “el asesoramiento y el soporte psicológico son esenciales para acompañar a las pacientes. Por ello, nuestros tratamientos aportan una visión global de la menopausia, coordinando un equipo multidisciplinar de profesionales”.

En este sentido, el tratamiento más eficaz es el hormonal, que ha demostrado ser seguro y tiene como objetivo suplir los efectos beneficiosos de los estrógenos ováricos. No obstante, no todas las mujeres lo necesitan. Existen alternativas naturales seguras, aunque menos eficaces en el alivio de la sintomatología. Por otro lado, en el caso de la sequedad vaginal, se recomienda terapia local con lubricantes, hidratantes y a veces con estrógenos locales o algunas de las opciones más novedosas como las inyecciones de ácido hialurónico o láser vaginal.

Una iniciativa en colaboración con Believe in Art

Esta segunda entrega de ‘Latidos con Arte’ forma parte de la cooperación entre el grupo hospitalario y Believe in Art, organización zaragozana sin ánimo de lucro que busca introducir la creación artística en el ámbito hospitalario con la intención de contribuir a mejorar el día a día de quienes padecen ingresos o esperas en espacios habitualmente fríos y faltos de belleza.

Beatriz Lucea, cofundadora de Believe in Art, señala que "esta iniciativa es muy especial, ya que cuenta experiencias personales reales y refleja diversas etapas relacionadas con la salud de la mujer". Con respecto a la obra, explica que “la elección de Ruth Villagrasa para llevar a cabo este trabajo vino dada por diferentes motivos. De hecho, una de las premisas de ‘Latidos con Arte’ fue abordar las obras desde diferentes disciplinas artísticas y Ruth es una de las mejores collagistas de Zaragoza, una disciplina poco frecuente”. “Asimismo -destaca-, lo que nos movió a su elección fue su arraigado compromiso con la perspectiva feminista, la tradición y el respeto a los ancestros y al medio ambiente. De formación también teórica, pues es historiadora del arte, su trabajo siempre ofrece un discurso meditado y conectado con la realidad que nos invita a reflexionar”.

La artista Ruth Villagrasa

Historiadora del arte, educadora en museos y collagista, la artista zaragozana combina esta técnica analógica con el digital, pero sin retoques ni modificaciones de las imágenes, es decir, implementa la misma técnica analógica en el soporte digital. Entiende el collage como un laboratorio muy versátil en el que puede explorar el proceso creativo, la búsqueda de materiales y el uso combinado de otras técnicas.