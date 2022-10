Aulas de tecnificación para jóvenes deportistas: adaptar horarios para entrenar "más y mejor"

El joven aragonés Alex Van Lumich, de 17 años, es de la opinión de que si uno quiere competir con los mejores hay que entrenar las mismas horas que ellos. Él es tenista del Stadium Casablanca y uno de los 97 alumnos de las Aulas de Tecnificación Deportiva del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza (pionero de este programa, puesto en marcha por el Gobierno aragonés en el curso 2016-2017, con el que se pretende ayudar a jóvenes promesas deportivas a conciliar estudios y entrenamiento).

"Hablé con la directora de mi colegio y le expliqué mi caso: solo entrenaba dos horas al día y me vine al programa del IES Goya en Primero de Bachillerato para ampliarlas. Este año lo hago 4 o 5 horas diarias, es la máxima ventaja. Aquí llevan años con chicos como nosotros y tienen más empatía con tu situación, lo cual siempre se agradece. Para nosotros, es igual de importante el deporte que los estudios", afirma este joven, cuyo objetivo es poder marcharse el próximo curso a Estados Unidos a estudiar una carrera. "Es la mejor salida si tienes la oportunidad: puedes jugar en un equipo de tenis, que compite todo el año, mientras haces un grado. En España, muchas veces tienes que elegir sabiendo que jugar al tenis profesionalmente es muy complicado", indica.

La directora del Goya, Ana Ínigo, recuerda que cuando la DGA les propuso participar en el proyecto les pareció una ocasión "única" para que estos jóvenes compaginen estudios y deporte. "Supimos adaptarnos. A nivel organizativo es difícil, pero estamos ilusionados de que el proyecto siga en el centro y todos los años lo que intentamos es mejorar. Hay que reconocer que los chicos tienen que realizar un doble esfuerzo y el día para ellos tienen muchas horas", explica la directiva, quien apunta que el año pasado fue la primera promoción que salió del centro.

Este curso cuentan con deportistas de siete disciplinas: tenis, natación, tenis de mesa, gimnasia rítmica, piragüismo, waterpolo y triatlón (por vez primera). Julia Manso, de 12 años y en 2º de la ESO, practica este último deporte, en el que se combina natación, ciclismo y carrera a pie. "Desde los 4 años me apunté a triatlón para probar, me gustó mucho, empecé a ganar carreras y hasta ahora. Es el primer año en el Instituto Goya, me lo recomendaron y me cogieron. Me viene mejor porque así estudio por la tarde y entreno al mediodía. Antes no practicaba lo suficiente (una hora diaria); ahora lo hago 2,30 o 3 horas. Este sistema es más eficaz; he sacado más horas de entrenamiento", afirma.

Alumnas en una de las aulas de tecnificación deportiva con una profesora, en el Instituto Goya de Zaragoza. Toni Galan

Tal y como informa Miguel Santolaya, coordinador del programa en dicho centro, la principal característica de estas aulas es que les parten el horario -tres horas por la mañana (de 8.00 a 11.00) y otras por la tarde (de 15.40 a 18.10)- con el fin de que puedan aumentar el número de entrenamientos o la calidad de los mismos. Además, se les facilita la docencia a distancia cuando están en concentraciones y competiciones y también a la hora de hacer los exámenes. Es la principal ventaja para poder entrenar más y mejor", advierte este profesor, que recuerda que incluyen los cuatro cursos de la ESO y los dos de Bachillerato.

Para entrar en las aula de tecnificación deportiva (solo hay en el Instituto Goya , en Zaragoza; en el IES Pablo Serrano, en la localidad turolense de Andorra; y en el IES Pirineos, en el municipio oscense de Jaca) se tienen en cuenta los resultados académicos y deportistas de los alumnos. Jian Escanilla, de 15 años y 4 de la ESO en el Goya, considera un privilegio ser uno de sus alumnos. "No todo el mundo puede optar a estas facilidades. Yo hago natación, entreno tres horas al día (menos los domingos) y tengo una competición al mes. Entré en este programa para poder entrenar más y estoy muy contento", confiesa.

Por su parte, Mauro Teresa, en 1º de Bachiller y piragüista, dice que desde que va al Goya (a partir de 1º de la ESO) es más consciente de la importancia de los entrenamientos. "Esto es como tomarse el deporte más en serio; así lo veo. Entreno por las mañana y algún viernes y sábados. Mis metas deportivas son sacar este año unos buenos resultados en el campeonato de España", cuenta. Mientras Lucía Bueno, de 15 años y deportista en gimnasia rítmica, reconoce que al principio fue un cambio al no estar acostumbrada a entrenar por las mañanas. "Luego se nota que has madurado y que te puedes organizar aunque entrenes y estudies las mismas horas (para ella son 6, entre mañanas y tardes)", asegura esta joven, al tiempo que señala la importancia de tener una carrera de cara al futuro.

"No todo el mundo puede optar a estas facilidades"

"Esto es como tomarse el deporte más en serio"

"Se nota que has madurado y que te puedes organizar aunque entrenes y estudies las mismas horas"

Elena Abadía, también de 15 años y deportista de waterpolo, destaca como ventajas de este programa las relaciones con otros deportistas y el aprender a gestionar mejor el tiempo. "Estamos entre deportistas y te entiendes mejor. Ha supuesto un cambio muy grande, sobre todo en la rutina. Ahora tengo que hacer las cosas más deprisa, pero estoy muy contenta con el cambio que he hecho (lleva en el IES Goya desde 1º de la ESO). Aprendes a estudiar", apunta. En la misma línea, Alejandro Alonso, de 16 años y en la disciplina de tenis de mesa, lo recomienda si se quiere sacar más rendimiento a su deporte y "profesionalizarlo más". "Supone un esfuerzo el venir y volver y tienes menos tiempo para estudiar. El día que llego a casa más pronto (en Utebo) es a las 19.15. El instituto está bien, pero he venido para mejorar el deporte", comenta.

Dos alumnos de una de las aulas de tecnificación deportiva del IES Goya. Toni Galan

Marta García, jefa de estudios nocturnos, avisa de que lo más importante que tiene que hacer este tipo de alumnos es aprender a organizarse "mucho y bien". "Tienen que tener muy pautadas las horas de estudio y de entreno. Y aprender a aprovechar mucho el tiempo en clase, que a veces no es fácil porque vienen muy cansados. Eso es fundamental y también que nosotros les apoyemos y enseñemos", destaca esta profesora de aulas de tecnificación desde hace cuatro años, que valora la experiencia de positiva. "Es apoyar el deporte en Aragón", subraya.

Por su parte, Miguel Santolaya habla de un ambiente sano y de que todos estos alumnos se llevan bien. "Todos comparten un objetivo común: estudiar y entrenar. Se les ve bien; luego tienes casos en los que se agobian más", indica. Hay que señalar que junto al personal de los centros educativos, la DGA también cuenta con grupos de psicólogos y nutricionistas, más el papel de las respectivas federaciones deportivas. "Vamos sumando más gente al programa", añade.