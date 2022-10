Virginia Martín, la maquilladora aragonesa de estrellas como Paris Hilton que triunfa en Nueva York

¿Sabría decir qué tienen en común la empresaria Paris Hilton, la actriz Lisa Rinna o la periodista española Almudena Ariza? A priori podría pensar que nada, sin embargo, comparten un nexo de unión aragonés: todas ellas han pasado por las manos de la maquilladora personal zaragozana Virginia Martín (40).

¿Su historia? Empieza como la de los cientos de personas que cada año viaja a Estados Unidos para cumplir su particular sueño americano. Lo que ella jamás pensó es que este sueño no solo se cumpliría, sino que, además, lograría llegar a lo más alto de su profesión. En la actualidad se ha convertido en una de las maquilladoras de las famosas más conocidas del momento, además de trabajar para la Agencia Timothy Priano de Nueva York. ¿El secreto? “No hay uno en concreto. Tenía ganas de más y me vine para solucionarlo”, reivindica.

La maquilladora zaragozana Virginia Martín, posando con Paris Hilton. V. M.

Vecina “de toda la vida del barrio de La Romareda”, siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la belleza. Se formó como esteticista en el instituto de enseñanza secundaria (IES) Santiago Hernández de la capital aragonesa. Después, viajó a Barcelona y Madrid para continuar su formación como maquilladora. “Pasé varios años trabajando para firmas de lujo como Dior, Lancome, Armani o Helena Rubinstein, viajando sin cesar por toda España”, rememora.

Sin embargo, en 2014 y tras más de diez años haciendo lo mismo, decidió que había llegado el momento de salir en busca de nuevas oportunidades: “Sentía que necesitaba dar más de mí misma y comprobarme hasta dónde era capaz de llegar”. Y qué mejor que hacerlo en Estados Unidos, tierra de soñadores, aunque ni siquiera conociese el idioma. “Lo primero que hice fue apuntarme a clases de inglés, pero directamente en Nueva York. Quería conocer otro mundo y nuevas culturas”, explica.

Virginia Martín posa con la actriz Lisa Rinna después de maquillarla. V. M.

La ciudad le parecía un sitio desafiante, totalmente cinematográfico y en el que siempre pasan cosas. Su llegada allí, un 16 de septiembre, con tan solo una maleta; corroboró lo que había imaginado. “Tenía 34 años y un puñado de ahorros. Me fui para probar un año. Ya no he vuelto”, explica Martín.

El permiso de trabajo no fue sencillo de lograr, pero, como buena aragonesa, tampoco se le resistió este trámite. Sus primeras colaboraciones con algunas revistas americanas de la ciudad de Nueva York le abrieron muchas puertas. “El mundo del maquillaje funciona mucho por el boca-oído, por lo que la primera oportunidad es la más importante de todas. Si lo haces bien y sabes cómo moverte, no te faltará el trabajo”, apunta la zaragozana. En su caso, fue durante unas pruebas de maquillaje que realizaba en un salón de belleza americano. “Pasaban varios ojeadores, les gusté, y pidieron mi contacto”, afirma.

Una actitud ganadora que le ha llevado a ganarse el nombre de “la maquilladora de las famosas”. Entre su clientela se encuentran celebridades como las hermanas Paris y Nicky Hilton, actrices de Hollywood como Brooke Shields, o la emperatriz Farah Diba, entre muchas otras. También ha participado en eventos como los Oscars, la Semana de la Moda de Nueva Work (NYFW), la gala Met o The Tony Awards.

Virginia Martín, con su set de maquillaje V. M.

Gente muy normal

“Parece que son personas muy lejanas o distintas, pero son como un cliente más, con sus dudas, sus miedos, sus comentarios del día a día. Sobre España, la noticia del día, el ‘look’ que van a llevar... No son nada fuera de lo normal”, asegura.

La crisis sanitaria que originó la pandemia de coronavirus supuso un gran paréntesis en su vida debido al estado de salud de su padre. “Pasó dos meses en la UCI del hospital Miguel Servet y decidí volver a casa con los míos. Finalmente falleció poco después de salir. Fue el momento más duro de mi vida”, explica.

Decidió quedarse en Aragón durante dos años, arropada por su familia y amigos, hasta que reunió fuerzas para volver a su otra casa. Fue el pasado mes de marzo. Hoy, tras muchos meses de trabajo, vuelve a brillar como antes de viajar. “Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí por mis propios medios. Ha sido difícil, pero todo, absolutamente todo, ha merecido la pena”, concluye.