El paso de niños por el manto de la Virgen del Pilar forma parte de la tradición y la historia de la fe pilarista no solo de España sino de todas partes del mundo, tal y como advierte el deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Joaquín Aguilar. "Vienen de todos lugares: Estados Unidos, Canadá... Es algo que se lleva en el corazón; es como una especie de consagración a la Virgen, buscando su amparo", dice.

Después de más de dos años de parón por la pandemia del coronavirus, la actividad se recuperó el pasado julio con novedades. Hay que solicitar cita previa (en la página web del Cabildo o directamente en www.mantodelavirgendelpilar.com), por motivos de seguridad los menores no suben al camarín de la Virgen, se organizan turnos de 18 niños cada media hora y cada uno de ellos (acompañado por un máximo de dos adultos) se tienen que sentar con los otros de la "media hora" en la zona de los bancos centrales de la Santa Capilla de la basílica del Pilar, entre otras medidas.

Los que se valen por sí solos acceden a la zona del camarín acompañados por un infantico y en el caso de los bebés, son llevados ante la Virgen del Pilar por el padre, la madre o el tutor. "Les entregamos una estampita (de ofrecimiento a la Virgen), con una pequeña jaculatoria; es una forma de consagración. Si el niño tiene 9, 10 u 11 años, la lee él; si es más pequeño, el infantico que le acompaña; y si es un bebé, lo hacen los papás", explica Aguilar.

Aunque la edad oficial última es la primera comunión, en la actualidad pueden pasar por el manto de la Virgen hasta los 11 años, es decir, dos más teniendo en cuenta que se han perdido dos años por la covid.

De momento, estas medidas se mantiene porque han traído "muchos beneficios". "Ya no hay aglomeración. Se controlan cuando llegan, se les va nombrando de uno en uno, van a la escalerilla (no suben arriba del todo), hacen la ofrenda, se vuelven y se les saca la foto. Se está convirtiendo en un acto de piedad y devoción a la Virgen, no en una aglomeración de gente que estaba hora y media esperando y, lógicamente, hablando a barullo. Ahora hay silencio, la gente está atenta, los papás pasan a sus hijos y ellos se esmeran en hacerlo bien. Ha sido un gran beneficio", observa el deán del Cabildo de Zaragoza.

Origen desconocido

El origen de esta tradición se desconoce. José María Bordetas, capellán de la Virgen, explica que para el descubrimiento de América ya se le ponía el manto. "Hay datos de que un año antes ya se llevaba manto a los enfermos. A mi juicio, pasar a los niños es posterior: una cosa es que la Virgen vistiera con manto y otra, que se les pasara. Ese es mi pensamiento porque al altar de la Virgen no se entraba; al Pilar, sí", indica.

Un infantico lleva a un niño para pasarlo por el manto de la Virgen en 1970. Archivo Heraldo

Asimismo, Bordetas considera que hace 50 años, en líneas generales, esta actividad tenía "un sentimiento más religioso que en la actualidad". "En muchos es una actitud religiosa, plena; y en otros simplemente es estrictamente turística. Y en los niños pequeños es más el sentido de cariño de los padres hacia la Virgen del Pilar, que se lo manifiestan trayendo a sus hijos", afirma.

Algunos papás incluso llevan a sus bebés a la basílica nada más salir con ellos del hospital, según relataban infanticos a HERALDO hace unos años. Y también hay rostros conocidos cuyo primer viaje a Zaragoza fue para que lo pasaran por el manto de la Virgen, como es el caso del escritor y periodista Máximo Huerta. "En mi coche sigue la cinta comprada por la abuela", recordaba recientemente a este diario.