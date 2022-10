Los cocineros escolares no flaquean y urgen la mejora de sus condiciones

Ni la distancia –algunos llegaron desde Benasque o Tarazona– ni la amenaza de lluvia hicieron reblar a los cocineros de los colegios públicos de Aragón, que este martes se volvieron a movilizar en el centro de Zaragoza para urgir al consejero de Educación, Felipe Faci, que se sentara a negociar su situación laboral.

Se trata de alrededor de un centenar de profesionales de la DGA que cuenta con unas condiciones laborales "lamentables". "Si alguien está de baja no se le sustituye, no tenemos ratios coherentes, por lo que el personal es el mismo para dar de comer a 400 que a 40 y a algunos de los compañeros se les despide durante el verano", ha explicado Víctor González, cocinero en un colegio de Huesca.

Ha lamentado que la política del Departamento de Educación se basa en la externalización del servicio, dando prioridad a las líneas frías. "El propio consejero dijo la semana pasada en las Cortes que así no había problemas de mantenimientos en las cocinas, pero la cantidad y la comida de los niños, tampoco es la misma", ha puntualizado González, quien ha criticado que las horas extra "ni las pagan ni las devuelven" ante las declaraciones de Faci respecto a que se trabajaba para que se utilicen para compensar y mantener la contratación en periodo estival, cuando no hay actividad por el cierre de los centros. Estos profesionales, ha recalcado González, llevan 40 años sin mejoras: "Queremos sentarnos a negociar y no ser el patito feo de Educación".

Ataviados con rodillos, sartenes, cucharas y pitos han insistido en que "la comida de los niños no es un negocio" y recogieron firmas para exigir al Gobierno de Aragón a que establezca una normativa respecto a los comedores que priorice la gestión "pública y directa", evitando así la comida "congelada" y "procesada". Asimismo, se reclama que en los centros de gestión privada se establezcan los correspondientes "sistemas de control" para que se asegure la calidad del servicio.