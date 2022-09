Los cocineros de los colegios de Aragón salen a la calle y denuncian unas condiciones "precarias"

Con mensajes como "la comida de los niños no es un negocio, es nuestro futuro" o "tengo una oposición aprobada y en verano me mandan al paro", unos 50 cocineros y ayudantes de cocina de los colegios públicos se han manifestado este jueves a las puertas del Edificio Pignatelli para reclamar que se mejoren sus "precarias condiciones". Han reclamado a la DGA, mediante una cacerolada y leyendo un manifiesto, que son el único personal "que no tiene ratios". "Nos sentimos ninguneados", han denunciado.

Una de las protestantes, Yasmina Ortiz, cocinera del colegio San José de Calasanz de Fraga, hace comida ella sola para más de 140 niños, con un 14% de alérgenos. "Estoy contratada con una jornada parcial, de 25 horas semanales, y reclamo que se me haga un contrato a jornada completa", ha detallado Ortiz. Por convenio, según ha explicado, al estar tratando con más de 100 alumnos deberían cambiarle la tipología de contrato además de añadirle a un auxiliar, pero a cambio debe "entrar antes a trabajar y salir más tarde", porque sino no puede realizar el trabajo ella sola. "Nos están tumbando a golpe de bajas", ha dicho.

"Una compañera entra a las 12.00 para fregar, porque a mí no me da tiempo, y a ayudarme con los postres o con lo que sea", aseguró la cocinera. "Queremos unos ratios bastante más coherentes y pido una jornada completa, lo normal", reivindicó Ortiz. Como ella, medio centenar de personas que, ataviadas en sus batas blancas con gorros de cocina y acompañadas por sus familiares, han denunciado que se encuentran en una situación "muy complicada". Después de esta manifestación, está previsto que continúen con más movilizaciones, e incluso no descartan "un encierro".

Estos empleados públicos critican las condiciones de su contrato de trabajo. "La mayoría tenemos una oposición aprobada con el Gobierno de Aragón. Somos personal fijo, pero discontinuo porque en julio y agosto nos echan a la calle y tenemos que ir al paro. Este año, con la nueva reforma laboral, muchos no han podido cobrar", han lamentado en el manifiesto. Además, apostillan, son el único colectivo que no cuenta con ratios. "Lo profesores y los monitores sí que tienen. Eso significa que podemos estar adscritos a un colegio un ayudante y un cocinero y tener 80 niños o 300. Son unas desigualdades que no se pueden consentir", han especificado.