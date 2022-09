Del residuo a la bandeja o a la crema de manos

El Laboratorio de Economía Circular agrupa la investigación que se lleva a cabo desde este centro de la Universidad de Zaragoza en la búsqueda de nuevos sistemas de suministro energético, que se acerquen a la neutralidad en carbono, sean más resilientes y emitan menos contaminantes. Dando así una nueva vida a residuos procedentes de diversos ámbitos, también de los del sector agroalimentario, que es uno de los sectores que contribuye a este objetivo por diversas vías.

"Por ejemplo, para la obtención de biogás", explica el coordinador de la División de Procesos y Reciclado y responsable de este Laboratorio, José Ángel Peña, que incide en la importancia de aprovechar el metano y el dióxido de carbono que se generan tanto por la propia planta como al ser consumida por los animales herbívoros y estos, posteriormente, por otros animales. "Se trata de una línea en la que hay mucho recorrido y en la que hay que empezar a pensar", añade el coordinador.

No obstante, en torno al Laboratorio de Economía Circular, una decena de líneas de investigación tienen el foco puesto en energía y medio ambiente, tecnologías del hidrógeno, reciclado y en dar nuevo valor añadido a los residuos, envases, calidad y seguridad alimentaria y tecnologías agroalimentarias. "Un problema del que las grandes empresas del sector agroalimentario sí que son conscientes y se acercan al Laboratorio, no solo para tratar de solucionar un problema sino también para de obtener un rendimiento económico, pero que las empresas más pequeñas no alcanzan, en muchos casos, porque su tamaño no se lo permite", explica Peña.

El laboratorio ha participado en el proyecto de cooperación transfonterizo Spagyria. Spagyria/ HT GRUPO TAFALLA

Desde el Grupo de Procesos Termoquímicos (GPT) del I3A se investiga en el uso del amoníaco como vector energético libre de carbono que se podría usar en producción de energía, en el transporte o incluso en aplicaciones de almacenamiento de energía. Más del 80% del amoníaco se utiliza para producir fertilizantes, esto significa que ya existen infraestructuras de almacenamiento y distribución necesarias.

Cómo transformar los residuos alimentarios en envases es otra de las líneas de investigación en las que trabaja el Laboratorio. Para ello, identifican los compuestos que migran y establecen el riesgo que pueden suponer para la salud y trabajan en la obtención de nuevos materiales de envases para incorporarles sustancias naturales que pueden actuar como protectoras frente a la oxidación o la contaminación microbiana del alimento envasado y alargando su vida útil.

El Laboratorio de Economía Circular ha participado en Spagyria. Se trata de un proyecto de economía circular y social de cooperación transfronteriza que une centros especiales de empleo y centros de investigación. Desarrollo de procesos innovadores con uso de tecnologías totalmente sostenibles, para crear productos cosméticos naturales con certificación ecológica. En este caso, el CO2 es utilizado como sistema de extracción de los aceites esenciales de las plantas aromáticas.

Las denominadas tecnologías facilitadoras o KET, por sus siglas en inglés, son otra de las líneas claves de trabajo de este laboratorio. Se trata de las tecnologías que permiten el desarrollo de investigaciones determinadas. "Desarrollamos la tecnología que, a través de la geodisposición permite conocer cómo se distribuyen los residuos para el abono de un campo y que nivel de compuestos hay en sus plantas para conocer su situación", ilustra Peña.