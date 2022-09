Antonio Serrano: «Llego a Bodegas San Valero para dar un giro a la gestión y a la política comercial de la bodega»

¿Con qué objetivos llega a la presidencia de Bodegas San Valero (BSV)?

Vengo con la intención de hacer cambios. Soy un convencido cooperativista, pero veo que las cooperativas no funcionan como negocio. Estas entidades salen fuera a competir con empresas, por lo que necesitan tener unos profesionales que realmente las manejen con criterios empresariales y en estos últimos años no se ha dejado a los profesionales de esta casa funcionar como deberían. Creo que hay que trazar una línea hasta una meta objetiva y recorrerla de la manera más recta posible, que no haya curvas para llegar a ese destino. Hasta ahora no se estaba haciendo así. Se ha gestionado la comercialización del vino de manera diferente a lo que se debería y yo vengo a BSV a cambiar eso.

¿Y como se debería?

Uno tiene que tener los pies en el suelo, saber qué producto tiene, dónde está y a que consumidor se dirige. Los gustos cambian y no podemos estar viviendo de un producto que se queda fuera del mercado. Si el consumidor pide un determinado producto hay que ofrecérselo y, además, a un precio que pueda pagar. Los años de la pandemia han sido muy duros, pero ahora tenemos también la guerra de Ucrania, los problemas de logística y ahí están las dificultades de los altos precios de los insumos, de los costes energéticos… Todo ello nos obliga a dar un giro en la gestión para adaptarnos en oferta y mercados al nuevo escenario. No podemos quedarnos atrás.

¿Esos cambios afectarán a la plantilla?

El personal no tiene la culpa de lo que pasa en las empresas, es la gestión de la empresa la que hace que los trabajadores sean necesario o no. Creo que en la situación actual, si se embotella menos vinos, si se trabajan menos vinos, hace falta menos gente, pero yo no he venido aquí con el objetivo de reducir plantilla, sino de conseguir ventas para que esa plantilla pueda continuar.

¿Tiene previsto replantearse la oferta de Bodegas San Valero?

Sí. Creo que los vinos que están en el mercado tienen que estar, pero faltan gamas que antes teníamos y que hemos ido abandonado.

¿Por ejemplo?

Los vinos para el retail, que no son premium y que tienen que llegar al consumidor. Vinos con rentabilidad para la bodega, pero que los ciudadanos puedan adquirir. Además hay que llegar a un mercado joven y a un mercado en el que ha entrado la mujer. Hay que adaptarse a los nuevos gustos, que no son los de hace 30 años, nisquiera los de hace una década. Antes el mercado estaba muy dirigido a reservas y ahora está demanda se ha reducido y tienen mucha presencia los vinos jóvenes, los más aromáticos.

¿Han tenido que tomar alguna medida por el encarecimiento de las materias primas y de la energía?

Acabo de aterrizar y todavía no puedo concretar esos datos, pero he hablado con el director financiero y con gerencia y los costes son elevadísimos. El precio de la luz se ha quintuplicado y el de los insumos se ha doblado, pero las empresas no podemos duplicar el precios de nuestros productos así que tenemos que asumir ese sobrecoste con un pequeño traslado al consumidor. Es un escenario muy complicado.

¿Tiene en mente algún mercado que le gustaría explorar?

Tengo mucho interés en el mercado asiático. Son países difíciles en los que cuesta entrar pero con muchos potenciales consumidores, por lo que con que haya un bajo porcentaje de población que compre ya son cifras muy apetecibles. También considero muy interesante el mercado estadounidense porque la subida del dólar respecto al euro hace que sea un mercado muy a tener en cuenta.

¿Tiene previsto reunirse con el consejero? ¿Irá con una lista de peticiones?

Le pediré apoyo para impulsar unas buenas vías de comercialización en el sector. Y como agricultor quiero recordarle los cuantiosos daños que nos causa la plaga de conejos. Sabemos que tiene difícil solución, pero de una manera y otra la consejería tiene que encontrar el medio para controlar esta sobrepoblación.

¿Es partidario de alianzas con otras bodegas para impulsar esas grandes estructuras de comercialización que dice usted que faltan en el sector?

Sí. Yo fui secretario de la bodega con la presidencia de Félix Báguena y en ese momento defendíamos una comercializadora conjunta con Grandes Vinos que no recibió el apoyo necesario, pero creo que ese es el futuro y estamos abocados a ello de manera obligaroria

¿Lo intentará durante su presidencia en BSV?

Por ahora, no. Es una cuestión a largo plazo.