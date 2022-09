Balance de patinetes en Zaragoza 2022: 200 accidentes, 100 heridos y más de 2.500 multas

La presencia de los vehículos de movilidad personal o patinetes en Zaragoza va a más, y su uso se ha extendido con gran rapidez.

En la ciudad se han registrados más de 200 siniestros de patinetes en lo que va de año y unos 100 lesionados hasta el mes de agosto, antes de que se produjera esta semana el primer peatón fallecido al ser arrollado por este vehículoen la calle Valle de Broto, en el Actur. Estas cifras suponen un incremento de más del 12% respecto a los datos publicados en la Memoria de 2021, ya que ese año ocurrieron 178 sucesos en los que intervinieron estos vehículos y en ellos se registraron 164 heridos (20 graves y 144 leves).

Fuentes municipales señalaron que hay “preocupación” en el Ayuntamiento sobre la siniestralidad con los patinetes (también con los ciclistas) porque hay un mayor uso de estos nuevos vehículos en la ciudad y es necesario establecer una “convivencia adecuada” con los peatones y los turismos.

El gran incremento del uso de los patinetes en Zaragoza (hay 1.200 alquilados por las empresas Reby y Bird, pero no se conocen cuántos hay en total ya que los de los particulares no están matriculados) ha provocado que en lo que va de año se hayan impuesto 2.500 multas a sus conductores (a los ciclistas se les han impuesto 1.100 sanciones). Los motivos más habituales de estas sanciones se deben a circular por zonas no permitidas, como las peatonales o encima de aceras.

Campaña contra la distracción

Asimismo, los agentes municipales sostienen que el auge de estos vehículos en la ciudad coincide con “una campaña contra la distracción de este tipo de usuarios” para conseguir un descenso de la siniestralidad. Pero al comparar los datos publicados en las memorias de los últimos cuatro años el incremento es muy sintomático: en 2018, 24 siniestros; en 2019, 116; en 2020, 101; en 2021, 178; y en los primeros ocho meses de 2022, más de 200.

La Policía Local lleva a cabo una acción formativa que realizan en colegios y en el parque infantil de sus instalaciones para “integrar” a los más jóvenes en el tráfico de vehículos, así como con los patinetes y los peatones en la ciudad.

Los agentes que educan a los menores recomiendan el uso de los cascos para protegerse de caídas, choques con turismos u otros accidentes.

Multados por exceso de velocidad

Los usuarios de los patinetes pueden ser multados si van a una velocidad superior a 25 kilómetros por hora. Si se detecta que velocidad supera ese límite, entre 6 a 25 km/h, por tratarse de un vehículo propulsado por motores eléctricos la multa puede alcanzar los 500 euros. Hay que tener en cuenta que los usuarios de estos vehículos deben cumplir las normas de tráfico, pero no precisan un permiso de conducir ni reciben ningún tipo de formación al respecto.

La DGT prevé una limitación de la potencia de estos vehículos a 1.000 W. y una licencia para circular de los mismos, no obstante, estos requisitos no serán obligatorios hasta el año 2027.

La DGT también estudiará con los ayuntamientos otro tipo de exigencias, como el seguro obligatorio, y restricciones, como fijar una edad mínima para utilizar los patinetes, o el uso del casco, uno de los aspectos más polémicos.