El primer atropello mortal de un patinete en Zaragoza abre la polémica sobre el seguro de estos vehículos

El primer atropello mortal de un patinete a un peatón de 79 años ocurrido en un paso de peatones el pasado viernes por la tarde a las en la calle Valle de Broto, al lado del Parque de Bomberos, en el Actur, ha generado una polémica sobre la seguridad de estos vehículos que llenan las calles de Zaragoza: a los 1.200 alquilados que han desplegado en la ciudad las empresas Reby y Bird se suma una ingente cantidad de patinetes particulares que no están registrados porque no precisan matrícula.

El ministro de Interior Fernando Marlaska anunció hace unas semanas la intención de la DGT de que el seguro obligatorio sea una realidad antes de que acabe el año. No osbtante, la realidad en estos momentos no es esa.

Guillermo Royo, presidente de la asociación Azuvemp de usuarios de patinetes, reconoce que “no es obligatorio contar con un seguro para circular en patinete y solo algunos han contratado un seguro específico”. En todo caso, asume que los daños causados son “responsabilidad del que origina el accidente” y si carecen de dicho seguro del patinete, “lo podrían cubrir un seguro de responsabilidad civil”, que se incluye en la mayoría de los seguros de vida u hogar, pero si no lo tienen o no lo cubre tendría que ser el usuario quien debería “hacer cargo con su patrimonio hasta cubrir la indemnización”.

Aun así, Royo admite que el accidente mortal “es una desgracia” y “hay que poner todo el esfuerzo posible por evitarlos”. Aunque desconoce las circunstancias concretas del suceso, señala que en todos “suele haber una suma de circunstancias, algunas evitables y otras impredecibles”, pero “el desenlace es muy triste” y lo siente “por el fallecido y la familia”.

Una huérfana con una hija de tres años

Por su parte, la familia del fallecido P. E. H., de 79 años, ya ha dejado el caso en manos de un abogado para presentar una demanda contra el conductor del patinete -D. A. E., de 29- por el atropello mortal. En ella reclamarán una indemnización para la hija de la víctima.

“La muerte de nuestro tío no se puede quedar en un mero accidente, ha se servir para que se conciencien los que usan el patinete porque a veces este vehículo puede convertirse en un arma”, señala una sobrina del fallecido a HERALDO. A las víctimas les han informado que la costumbre de usar este vehículo no genera que haya seguro.

El caso judicial se investigará ahora como un homicidio imprudente, tras la muerte del peatón, y si hubiera una condena, la cantidad de indemnización que pudieran imponerle al usuario del vehículo tendría que asumirlo con su patrimonio en el caso de que careciese de un seguro.

Concetración en la circulación

Desde la asociación Azuvemp se advierte a los que se suben a los patinetes la necesidad de “maximizar la concentración” y “estar atentos” a las condiciones del carril bici, así como controlar las señales, los semáforos, los vehículos y los peatones con intención de cruzar, porque son un “factor muy importante”.

Guillermo Royo recuerda los peligros que supone para los patinetes un carril bici que tenga muchos baches o agujeros en el asfalto; si es muy estrecho y está pegado a los coches aparcados, tienen que dedicar mucha atención por si alguno abre la puerta de repente; y si hay un giro de los coches que puedan invadirlo hay que estar “muy atento” por si no respetan su prioridad. Cree que hay que priorizar la seguridad propia porque en muchos accidentes de estos usuarios es el conductor que sufre una caída.

Esta asociación asume que los accidentes más típicos que sufren se producen por colisiones o atropellos con los coches porque no suelen respetar la prioridad del carril bici y a los patinetes no les dan tiempo a frenar. Si hay un golpe, normalmente suele ser a baja velocidad, “pero cuando hay caída son frecuentes las lesiones en la cabeza”. Por eso recomiendan a los usuarios de estos vehículos el uso de cascos para protegerse frente a las lesiones que pueden ser graves.