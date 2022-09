Somos Ciudadanos denuncia que se les "prohíbe" hacer declaraciones

La plataforma Somos Ciudadanos, a través de un comunicado, denunció el miércoles que a varios de sus impulsores se les "prohíbe" hacer declaraciones a los medios de comunicación a temas relacionados con esta agrupación. Entre ellos, se encuentran Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, y Susana Gaspar, diputada de Cs en las Cortes de Aragón y portavoz de Sanidad.

Según fuentes de la formación política, se les envió un correo electrónico a Sara Fernández y Susana Gaspar recordándoles que "no tienen autorización" para hacer declaraciones desde su cargo político dentro del partido sobre la plataforma Somos Ciudadanos para emitir un mensaje que no sea "el oficial". Asimismo, desde Cs aseguran que el mensaje oficial es que la opinión de esta plataforma "se va a tener en cuenta por el equipo de refundación". Detallan que lo recordaron a través del grupo de wasap del comité autonómico a las 10.22 del lunes. "A las 12.00 de ese mismo día hizo declaraciones en virtud de vicealcaldesa y el mensaje no se habituaba al oficial", aseguraron las mismas fuentes.

Cabe recordar que en el manifiesto Somos Ciudadanos se pide la convocatoria de una asamblea general en la que los afiliados tengan voz para elegir la cúpula directiva y diseñar la estrategia política del partido. Esta misma plataforma emitió el pasado miércoles un comunicado en Twitter lamentando que a varios de los impulsores les llegase un correo electrónico con este mensaje: "No estás autorizado a conceder declaraciones a medios de comunicación en relación con Somos Ciudadanos". "Buscan coartar nuestros derechos y libertades como afiliados. Lamentamos profundamente que esa haya sido la respuesta recibida, que solo hace que confirmar la deriva que han tomado los que nos dirigen", reflejaron en este escrito.

🔴COMUNICADO



Lamentamos las reacciones de la dirección de Cs. Las represalias y la censura contra los afiliados no es la solución.



La destitución de @Carlos_Ortas y los mensajes recibidos sólo hace que confirmar la deriva de quiénes nos dirigen.#TodosSomosOrtas pic.twitter.com/phXHIK2Iae — Somos Ciudadanos (@Somos_Cs) August 31, 2022

El pasado martes el coordinador regional y vicesecretario general de Cs, Daniel Pérez Calvo, comunicó al diputado oscense Carlos Ortas su cese como secretario de Acción Institucional después de que este hiciera pública su adhesión al manifiesto Somos Ciudadanos. La plataforma opinó que esta destitución, unida a "la prohibición de hacer ninguna declaración", se debe a la petición de una reunión con la secretaria general, Marina Bravo, que la plataforma hizo el miércoles. "El cese de Ortas y los mensajes recibidos sólo hace que confirmar la deriva de quienes nos dirigen", apostillaron.

"Pedimos una reunión a nuestra secretaria general, Marina Bravo. Aún sin respuesta más allá de los ceses que han habido", expresó ayer Susana Gaspar en Twitter. Además, añadió que "esperemos que quieran oír al más de medio millar de afiliados que se han adherido ya Somos Ciudadanos".

Pedimos una reunión a nuestra secretaria general, @MarinaBS_Cs . Aún sin respuesta más allá de los ceses que han habido🤷‍♂️



Esperemos que quieran oír al más de medio millar de afiliados que se han adherido ya SomosCs. https://t.co/CGMGxCmf3M — Susana Gaspar 🖤🇪🇦 (@susanagaspar_cs) September 1, 2022

Además del cese de Carlos Ortas como secretario general -quien seguirá como diputado-, hubo dimisiones de cargos orgánicos de Huesca. A última hora del miércoles, la diputada Jara Bernués renunció a ser secretaria de Acción Institucional en Huesca y Sergio Arriola, que era secretario de Organización de Huesca, siguió sus pasos.

A nivel nacional, sigue el goteo de dimisiones en Cs. Este jueves renunció a su cargo Borja González, secretario de organización, después de dos años y medio en su puesto. Así lo anunció a través de una carta enviada a la Ejecutiva y que hizo pública en Twitter. En la misiva agradeció a la líder del partido, Inés Arrimadas, "su confianza" en él y resaltó la labor de su equipo "que en los momentos más duros, siempre han estado ahí".