Pérez Calvo comunica vía wasap al crítico Carlos Ortas su cese como secretario de Acción Institucional de Cs en Aragón

Mueve ficha Ciudadanos para marginar de la cúpula orgánica a los cargos que se han adherido a la plataforma crítica Somos Ciudadanos, que pide una asamblea general para que los afiliados puedan elegir a la directiva y la estrategia política. El coordinador autonómico de Cs y vicesecretario general, Daniel Pérez Calvo, comunicó este martes vía wasap del grupo del comité autonómico el cese de su número 2, el diputado Carlos Ortas, que será relevado por José Luis Saz como secretario de Acción Institucional. Afiliado a Ciudadanos desde 2015, Ortas, que se esperaba la decisión, se mostró "dolido" por las formas, tras dos "complicados" años de trabajo en los que, "de forma altruista", se ha encargado de mantener la relación con 200 concejales del partido liberal en Aragón.

Nadie le comunicó en persona la decisión del Comité Permanente de Cs. Es más, tras el mensaje que llegó al mismo tiempo a todos los miembros del comité autonómico fue expulsado del grupo de wasap. "Las formas no me parecen las más adecuadas", lamenta. Orta no se arrepiente de su decisión. "Cada uno puede expresar sus decisiones. Creo que el cese es consecuencia de que he apoyado el manifiesto, pero no he sido desleal con el partido. He pedido que se haga una asamblea extraordinaria lo antes posible porque estoy en contacto con los concejales y necesitan información", advierte. Y remacha: "Me han cogido de cabeza de turco, pero no me arrepiento".

Ha sido un honor trabajar desde la Secretaria de Acción Institucional con compañeros, defendiendo el municipalismo pueblo a pueblo. Quiero agradecer a cada uno de los concejales y alcaldes su trabajo, clave en nuestro proyecto de Cs Aragón.

Siempre tendréis a un compañero y amigo — Carlos Ortas 🖤🇪🇦 (@Carlos_Ortas) August 31, 2022

Carlos Ortas va a seguir como diputado en las Cortes y seguirá afiliado al partido liberal. "He hecho mi trabajo y todo lo que he podido por el partido. SI ahora deciden que esté otro compañero, le deseo mucha suerte. Pienso que es necesaria una asamblea extraordinaria. Voy a defender el proyecto con el que me votaron los altoaragoneses hasta el final", asegura.

El diputado José Luis Saz y Carlos Aparicio, dos personas de la máxima confianza de Daniel Pérez Calvo, asumen los cargos que quedan libres. Saz será el nuevo secretario de Acción Institucional Autonómico y Carlos Aparicio, de Programas. Desde Ciudadanos, agradecieron a Carlos Ortas el trabajo y dedicación al cargo que ha desempeñado, y le desearon "mucha suerte en aquellos retos que pueda afrontar en el futuro".

Desde plataforma Somos Ciudadanos "lamentaron" las reacciones de la dirección de Cs, a raíz de la destitución de Carlos Ortas. "Las represalias y la censura contra los afiliados no es la solución", señalaron.