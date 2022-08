Las matrículas en academias de oposición en Aragón aumentan un 27%

La temporada de vacaciones es sinónimo de descanso para la mayoría de los aragoneses, salvo para algunos pocos que continúan al pie del cañón aprovechando unos meses que son cruciales: los opositores.

Las academias continúan abiertas estos meses para aquellos que encuentran el verano como el periodo perfecto para realizar un intensivo de estudio. "Desde que se lanzó la oferta de empleo público este año, que es la más grande de la historia, las búsquedas en Google de la palabra oposición han ido aumentando un 40% semana por semana". Así explica la responsable de comunicación de la academia de Master-D, Patricia Polo, cómo los aragoneses, cada vez más, se interesan por el futuro profesional que ofrece el empleo público. Los datos de junio evidenciaron este incremento, pues las matriculaciones habían aumentado un 27% respecto al año anterior en la academia.

Polo reconoce que el periodo estival es una buena oportunidad para estudiar, aunque también es necesario el descanso. "El verano es un buen momento para estudiar como cualquier otro. Aunque siempre es bueno buscar unos días para desconectar y regresar con más fuerzas, en verano se puede seguir estudiando para avanzar más, si cabe, en la consecución de las metas que nos hemos propuesto", señala.

La academia Reina Victoria mantiene abiertas sus puertas todo el año. El director del centro de estudios, Javier Sánchez, apunta que es cierto que las llamadas se han multiplicado esta temporada y esperan un alto porcentaje de alumnos de cara a las matriculaciones de septiembre. "Ya están convocadas las plazas para el Ayuntamiento de auxiliar administrativo y son las que más triunfan entre nuestros alumnos porque te aseguran que continuarás en Zaragoza", dice. En la última convocatoria, el pasado 5 de julio, se han ofertado un total de 143 plazas para auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Zaragoza –63 de ellas son plazas de estabilización y 9 de concurso–, explica Sánchez.

Además, detalla el director del centro de estudios, también han salido puestos a nivel estatal y entre las dos convocatorias se han publicado casi 6.000 plazas. Una oferta que está revolucionando las prioridades de muchas personas que deciden apostar por el duro proyecto de preparar estas pruebas.

Es el caso de Daniel Santafe, un joven de 24 años que tras haber trabajado durante varios años en el sector automovilístico ha decido cambiar el rumbo de su carrera profesional y aventurarse a estudiar las oposiciones para policía local. "Hace mucho tiempo que me planteaba que el empleo público es la mejor opción", asegura el joven, que desde pequeño había querido entrar en el cuerpo de policía, pero por diversos motivos hasta ahora no había retomado esa opción. "Soy consciente de que me va a costar, pero creo que es un esfuerzo que merece la pena porque las condiciones a la larga son muy rentables", reconoce Santafe. Un paso que es difícil de tomar pero que prefiere darlo a tiempo porque "cuanto antes empieces, mejor", concluye.

Otro ejemplo juvenil es el de Alicia Rojo, que se acaba de presentar a sus primeras oposiciones de educación para maestra de pedagogía terapéutica, nada más salir del grado, con 22 años de edad. Además de la estabilidad que ofrece una plaza fija, la joven reconoce que otro de los motivos que la empujó a esta decisión fue su "compromiso con la educación pública".

El perfil está cambiando y uno de los motivos es la flexibilidad que ofrecen muchas academias para preparar las oposiciones. "A raíz de la pandemia tuvimos que dar un vuelco la forma de dar las clases videoconferencia", explica la jefa de estudios de la academia Adams, Clara Ladren. Actualmente, casi todas las academias ofrecen clases en todo tipo de modalidades, algo que facilita la conciliación laboral, personal y escolar de los alumnos. Ladren reconoce que esta modalidad había animado a estudiar a muchas personas que veían el desplazamiento como un problema para comenzar a prepararse la oposición. "Ha facilitado que se apunte gente que vive en pueblos de la provincia y que pueden estudiar desde allí, además de seguir las clases con el formato ‘online’ y tener un seguimiento continuo", concluye.