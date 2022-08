Rosa Serrano: “Si se hubiera aprobado ya la nueva ley, estos ataques se castigarían como violaciones y no como abusos”

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano, reconoce que todavía no existe un protocolo como tal para combatir el problema de los pinchazos de sumisión química, "porque se trata de un fenómeno que aún no conocemos bien". Sin embargo, hay dos cosas que dice tener bastante claras: "La primera es que los Cuerpos de Seguridad no van a bajar la guardia y van a tratar de dar una respuesta inmediata ante cualquier posible ataque. Y segundo, si se hubiera aprobado la llamada ley del ‘Sí es sí’, estos pinchazos se podrían castigar ya de forma más severa. Porque con la normativa actual se tipifican como un delito de abusos y con la que tratamos de impulsar serían sancionados como una violación".

Rosa Serrano está convencida de que han sido precisamente los avances legislativos los que han ayudado a las mujeres a empezar a plantar cara a la violencia machista. "Por eso fue tan mala noticia que el PP impidiera sacar adelante la nueva Ley. En este país ha habido mucha violencia en la sombra. Y por fin está saliendo a la luz", apunta, al preguntarle por el preocupante repunte de los delitos contra la libertad sexual en Aragón. Según el último informe de criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre del año las violaciones aumentaron un 57,1% (de 7 a 11) y el resto de supuestos contra la indemnidad sexual, un 27,8% (de 72 a 92).

"No quiero hacer un ejercicio de negacionismo. Claro que policialmente debemos seguir trabajando desde una perspectiva preventiva. Pero es evidente que esta labor de detectar a las víctimas y acercarnos a ellas para ofrecerles ayuda y acompañarlas ha hecho que se incrementen mucho las denuncias", asegura la delegada del Gobierno en Aragón. En cualquier caso, para Serrano "la verdadera forma de afrontar la erradicación de las violencias sexuales pasa por una educación en valores, tanto en la escuela como en el ámbito familiar".

Como máxima responsable de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón, Rosa Serrano recuerda que hasta la fecha solo se ha sabido de un posible pinchazo en la Comunidad y se investiga en Cataluña, donde reside la denunciante. "Afortunadamente, hablaríamos de un problema residual. Pero no somos ajenos a lo que está pasando en otros territorios y ciudades. Y por eso es un asunto cada vez más recurrente en las juntas de seguridad que se organizan en las localidades que van a celebrar sus fiestas", indica.

"No es diversión, es acoso"

Para Serrano, hay que estar muy encima de quienes realmente recurren a las drogas para doblegar la voluntad de una mujer y violarla: "Porque ese es el problema más grave y al responsable hay que castigarlo", dice. "Pero tampoco podemos pasar por alto a quienes, siendo conscientes del miedo que tienen ahora las mujeres a estos pinchazos, solo por divertirse las asustan clavándoles cualquier cosa en el cuerpo. Eso no es diversión, es simplemente acoso", remarca.

En cuanto a la avalancha festiva que se avecina, la delegada del Gobierno sabe de las enormes ganas de divertirse y echarse a la calle que arrastran los aragoneses. "La pandemia puso coto a cualquier celebración masiva y ha llegado el momento de recuperar la normalidad. Y yo creo que la ciudadanía lo va hacer y lo está haciendo con mucha responsabilidad, como se ha demostrado en las celebraciones que ya han tenido lugar", comenta.

Las fiestas de La Vaquilla trajeron consigo un notable incremento de los contagios de coronavirus en Teruel, pero Rosa Serrano cree que no caben alarmismos. "En todas las situaciones y lugares en que se concentre un mayor número de personas, se va a incrementar el riesgo potencial de contagio. En cualquier caso, no se ha producido ninguna nueva alarma sanitaria, algo que nos hubiera llevado a adoptar otro tipo de acciones", indica.