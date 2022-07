El sentimiento scout: "Un campamento es una experiencia de vida"

J. K. Rowling, Michael Jordan, David Beckham, Mariah Carey… ¿adivina que tienen en común?

Que todos son scouts (ríe).

¿Qué les define aunque no lleven la pañoleta?

Todos los niños que pasan por el escultismo adquieren el valor del compromiso, además del trabajo en equipo, la comunicación, las relaciones sociales, la vida en la naturaleza, el cariño o el respeto. Cuando son pequeños se comprometen con su patrulla en las diferentes actividades para que todo fluya y se desarrolle mejor. De mayor eres consciente de que con tu compromiso se mantiene viva la llama del escultismo.

¿Usted qué siente cuando se la anuda al cuello?

Me gusta ir con la pañoleta por la calle. Por ejemplo, cuando voy o vuelvo de una excursión y me subo a un autobús no me la quito porque siento orgullo. La pañoleta recuerda la promesa contigo, con los demás y con tus creencias.

¿Cómo ha cambiado ser scout de cuando era lobata a ahora?

La legislación no es la misma y condiciona las actividades y creo que va con la evolución de la sociedad. Antes había menos actividades fuera del contexto escolar. Tenemos que intentar ofrecer lo nuestro como un elemento diferenciador.

Más información Pueblos abandonados: segunda oportunidad con campamentos

Piano, tenis, dibujo... y scouts, ¿les ven una extraescolar más?

Para algunas familias sí, pero algunos padres han sido scouts y tienen otra concepción. Esto no es una extraescolar, aquí se pretende educar porque somos un movimiento educativo que hace ciudadanos íntegros. Si no vas, tu grupo pierde.

Así que de castigar sin campamentos por malas notas, mejor no hablamos...

Los padres saben que el campamento les gusta, pero tienen que entender que esto es un movimiento educativo. No les privarían de ir al colegio por malas notas, donde también les educan.

En la mochila se llevará el saco, mudas…, ¿pero qué se trae?

Todo lo vivido. En una de nuestras canciones decimos "la llegada no es la meta, nuestro premio es la experiencia". Yo sigo reviviendo campamentos pasados.

Dígame cuál fue el campamento de su vida.

No hay uno como tal, un campamento es una experiencia de vida que te conforma como persona y que te hace ser quien eres. Pero me acuerdo de cómo repartíamos el fuet con mi patrulla, las travesías por los Picos de Europa, muchos festivales, pases de ramas al final de campamento... Cuando eres niño los vives de una manera diferente a cuando eres monitor, coordinador o director.

¿Venden galletas y consiguen insignias o eso solo es del cine?

El escultismo de la peli de ‘Up’ es cómo se vive en Estados Unidos. En nuestro caso las insignias reflejan la progresión de los educandos. En las películas también se venden galletas o limonada. En mi grupo hicimos polvorones para sacar dinero para sufragar algunas salidas. Lo de los nudos también es un elemento diferenciador de los scouts y que no estaría mal que hubiese más gente que supiera.

Tienen un canal de denuncia de conductas, participan en manifestaciones LGTBIQ+ o del 8-M. ¿Cree que esto se conoce?

No. También trabajamos contra el abandono animal, la violencia de género o el ‘bullying’. Al final, se ve que nos vamos de campamentos con la pañoleta, pero a lo largo del año hacemos más cosas.

Más información La vena Scout también muestra la cara responsable y solidaria de los jóvenes

Móviles, redes sociales... ¿Cuál es la clave para seguir atrayendo?

A los monitores en los cursos de formación les hablamos de adicciones sin sustancia. Hay que aprovechar las redes en la vertiente positiva: mostramos lo que hacemos, jugamos a ‘escape rooms’, durante el confinamiento a los grupos les permitió mantener el contacto porque se proponían retos, se disfrazaban, hicimos una acampada con sábanas...

Menuda fama se les puso a algunos jóvenes en esta pandemia.

A esos chavales que se culpaba también estaban haciendo cosas por la sociedad. Hemos hecho recogidas para el Banco de Alimentos, campañas para Ucrania y por la Palma. Una gran arma para luchar contra eso es mostrar lo que realmente hacemos.

Cantan "nos une en apretado lazo y nunca dice adiós". ¿Nunca?

Scout un día, scout siempre.