Pueblos abandonados: segunda oportunidad con bodas, turismo y campamentos

Ligüerre de Cinca: boda entre viñedos y el embalse de El Grado

Entre las entidades que a finales de los años 80 impulsaron la recuperación de pueblos abandonados estuvieron los sindicatos. UGT Aragón gestionó desde 1988 la rehabilitación de Ligüerre de Cinca, un pueblo que quedó despoblado por la construcción del embalse de El Grado, y que se recuperó para usos turísticos, sociales y agropecuarios. La CHE cede el derecho de rehabilitación, gestión y uso. Ahora pertenece al municipio de Abizanda. José Antonio Rufas es el director del ahora también llamado Ligüerre Resort. Cuando comenzaron la rehabilitación recuerda que se esperaba que algún día esta zona del Sobrarbe tuviera hasta turismo de nieve. "Como decía mi abuelo, que era de Ligüerre, 'mira que es largo el Pirineo y la única comarca que no tiene pistas de esquí es el Sobrarbe", rememora, para asegurar a continuación que "hemos aprendido a vivir de otra manera". Se apostó también por recuperar parte de los cultivos tradicionales, con 90 hectáreas, muchas de viñedo. Su abuelo no vio el pueblo transformado en ‘resort’, pero sus padres, que vivieron de niños, pudieron comprobar que, por lo menos, las casas no se había caído. Se restauró Casa Ramón y Casa Garcés, entre otras. "Los abuelos han venido con sus nietos", recuerda sobre los últimos pobladores. Desde 2003 se han convertido en un lugar de celebración de bodas. "Surgió un poco de rebote, por unos clientes que preguntaron si se podían casar allí", confiesa. Hasta antes de la pandemia organizaban 30 ó 40 bodas al año. "El jueves tuvimos una de una pareja de británicos", señala, con la vuelta de las celebraciones en el primer verano sin restricciones por la covid. Tienen distintos enclaves al aire libre incluido uno con vistas al pantano.