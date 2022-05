Uclaqueta, vídeos que emocionan para frenar la despoblación desde Uncastillo

Uclaqueta, con U de Uncastillo. Es el proyecto de producción audiovisual en el que está embarcada Ana Espiau. Natural de Zaragoza vive en este pequeño pueblo de las Cinco Villas desde 2013. Se asentó allí junto a su pareja y tienen dos hijos, uno de los motivos que les llevaron a tomar la decisión de irse a vivir al medio rural. “Yo tengo raíces de pueblo y sé lo que es criarse en este entorno. Quería eso para ellos”, explica Ana.

Antes de su maternidad había trabajado en una residencia de ancianos y en Uncastillo regenta una casa rural, justo al lado de su vivienda habitual. Pero lo que realmente le apasiona es la creación audiovisual, contar historias a través del objetivo de su cámara. “Lo más profesional que tengo como estudios en este campo es un curso de Documentador Social que realicé en Zaragoza. Como trabajo final tenía que grabar un documental y me basé en mi experiencia en la residencia. Entonces fue cuando me di cuenta de que esto era lo que me gustaba”, recuerda.

“La mayoría de las cosas que sé las he ido aprendiendo de forma autodidacta"

Pero no ha sido hasta hace unos meses, gracias (quién lo diría) a la pandemia, cuando Ana se ha decidido a materializar ese sueño de producción audiovisual que se había quedado en el tintero. Con sus hijos ya algo más mayores y desde la estabilidad económica que le da su otro negocio, la casa rural, esta emprendedora ha empezado a experimentar en este nuevo sector como forma de vida. “La mayoría de las cosas que sé las he ido aprendiendo de forma autodidacta. Empecé con un equipo modesto, de 400 euros, y me ha ayudado mucho el fotógrafo Roberto Rodríguez, que ha venido a la zona desde Sevilla y con quien colaboro”, explica. Los ingresos que ha ido obteniendo los ha invertido en mejorar sus herramientas de trabajo para poder ofrecer un resultado de mayor calidad.

Ana Espiau con Roberto Rodríguez, fotógrafo sevillano afincado en las Cinco Villas H. A.

Sus principales clientes son las instituciones públicas de la zona, como la comarca de las Cinco Villas, Adefo (Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas) o Civitur (Asociación de Turismo). Quienes contratan a Ana para sus proyectos audiovisuales encuentran a una persona que vive en el medio rural, que lo conoce y que sabe bien qué es la despoblación, porque también la sufre. “En Uncastillo ha sido galopante. Ahora hay 16 niños en el colegio y hace pocos años eran el doble”, lamenta. Desde su posición trata de hacer frente a esta tendencia intentando que el espíritu de cada pueblo traspase la pantalla y cale en el espectador. “Entrevisto a los habitantes e intento ver qué tiene cada municipio de especial para mostrarlo”.

"Me evado de todo, lloro, me río… Lo que más disfruto es la música. Puedo estar tres días eligiéndola antes de empezar a montar el vídeo"

Confiesa que lo que más le gusta es editar. “Me evado de todo, lloro, me río… Lo que más disfruto es la música. Puedo estar tres días eligiéndola antes de empezar a montar el vídeo”, asegura. Habitualmente trabaja en casa pero desde hace un tiempo algunos días va al coworking recientemente habilitado en Uncastillo. Espacios de trabajo como este se están acondicionando en varios pueblos de la zona que, por pequeños que sean, buscan dar cabida a aquellas personas que quieran pasar una temporada en ellos. “Venirse a vivir de golpe al medio rural es una decisión complicada pero hacer estancias cortas es, para mí, la clave de la repoblación”, defiende Ana. Así, por ejemplo, un nómada digital podría alojarse una semana en el albergue de Longás y trabajar en el coworking.

Antes de que la creación de vídeos fuera un tema profesional, Ana ya había hecho algún proyecto para gente de confianza y, por supuesto, es la amiga del grupo que siempre se encarga de los vídeos de cumpleaños. “Durante la pandemia, como no nos podíamos reunir, esto fue creciendo y llegué incluso a grabar cinco capítulos de una serie”, confiesa. Un rodaje que le sirvió para animarse definitivamente a lanzar Uclaqueta.

Algunos de los proyectos en los que ha participado hasta ahora son Senderos de Leyenda, que promociona rutas en la naturaleza, o Teletrabajar en las Cinco Villas, cuyo objetivo es captar a gente que esté teletrabajando en la ciudad y tenga interés en hacerlo desde el pueblo. “La comunicación con las instituciones es muy fácil porque yo vivo aquí y veo lo que pasa desde dentro. A veces vienen de fuera a grabar y se hace todo rápido, sin una reflexión que vaya un poco más allá”.

“La comunicación con las instituciones es muy fácil porque yo vivo aquí y veo lo que pasa desde dentro. A veces vienen de fuera a grabar y se hace todo rápido, sin una reflexión que vaya un poco más allá"

Entre vídeo y vídeo (o también durante ellos) Ana aprovecha para disfrutar del entorno natural que la rodea y, por supuesto, atiende con la mejor de las sonrisas a los visitantes de su casa rural. “También me gusta mucho porque conozco gente y, además, la realidad es que se gana más dinero invirtiendo menos horas que con los vídeos”, reconoce. Ahora tiene estas dos ocupaciones pero quién sabe qué le deparará el futuro. “En los pueblos trabajamos de muchas cosas, no es lo habitual tener un trabajo estándar como en la ciudad. Tan pronto eres pintor como carpintero”, dice, como ejemplo.

Lo que está claro es que, haga o lo haga, Ana le pondrá pasión. La misma que la hace llorar o reír ante la pantalla de su ordenador mientras edita un vídeo en soledad. Es en ese momento de máxima evasión cuando consigue captar las emociones y contarlas de una forma especial, para que llegue al espectador. Una tarea nada fácil en estos tiempos de inmediatez y de consumo rápido en los que Uclaqueta se abre camino luchando contra la despoblación desde la despoblación.