"No pierdo la esperanza de estudiar Enfermería, pero creo que es complicado"

Estudiar la titulación que uno desea no es tan fácil como pudiera parecer. Muchos jóvenes –incluso con grandes expedientes– se quedan a unas décimas de cumplir su sueño. En esta situación se encuentra Desirée Mateo, una joven epilense que soñaba con ser enfermera. Había conseguido terminar bachillerato con matrícula de honor, pero los nervios la traicionaron en la Evau. "Los exámenes me salieron bien, pero no tanto como gustaría. Soy muy nerviosa y el primer día fui atacada a las pruebas", reconoció.

A consecuencia de ello, ahora engrosa la kilométrica lista de espera de Enfermería, en las tres provincias; y también la de Fisioterapia. De momento, ha logrado plaza en Nutrición Humana y Dietética. "Me he quedado en una posición baja en Enfermería y, aunque no pierdo la esperanza, creo que es bastante complicado", apostilló.

Desirée, de 17 años, tenía claro desde la ESO que quería cursar una titulación relacionada con la salud. "Al principio pensé en Medicina, pero durante la cuarentena me di cuenta de que me gustaba más la enfermería", explica. Sin embargo, esta semana supo que, de momento, no podría cursar este grado. Aunque se mostró "contenta" por poder matricularse en Nutrición –una de las seleccionadas–, también estaba "un poco frustrada por no haber podido entrar en la que verdaderamente quería".

Soufiane Moujahid, de 22 años, también está a la espera de los llamamientos –cuando se publican las plazas que han quedado libres tras la matrícula, dando la opción al siguiente que está en la lista de espera– para saber si finalmente podrá estudiar Magisterio de Educación Primaria, ya que de momento la nota de corte es elevada. "Hace unos años con un 8 entrabas seguro, pero ahora parece que tienes que sacar un 10 para poder tener opciones", lamentó este zaragozano que previamente ha estudiado un grado superior.

Su pasión por la enseñanza comenzó hace cuatro años cuando empezó como entrenador de fútbol infantil. "En el trato con ellos, me he dado cuenta de que me gusta enseñarles", declaró.