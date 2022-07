Qué debo hacer si mi maleta no aparece en la cinta de equipajes del aeropuerto

¿Quién no ha sentido ese momento de nervios al esperar en la cinta de equipajes de un aeropuerto a que saliera su maleta? La duda de si estará o no se desvanece en cuanto se ve salir. Pero el dilema ante lo que que se debe hacer en el caso de pérdida no deja de ser una incertidumbre, por norma general, momentánea que puede llegar a arruinar las vacaciones de cualquiera.

Para que el viaje no se convierta en una pesadilla, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dan una serie de consejos que hay que seguir al pie de la letra para que recuperar los enseres no se convierta en una tarea complicada.

"Lo primero que hay que hacer es dirigirse, inmediatamente, al mostrador de la compañía con la que se haya volado y solicitar un parte de irregularidad de equipaje (PIR). En ese momento, habrá que presentar una reclamación, adjuntando la copia de ese parte", apunta desde la OCU. El plazo para reclamar varía según el problema:

•Si la maleta llega rota o si falta algo de tu equipaje: 7 días.

•Si llega tarde (no consigue recogerla tras bajar del vuelo): 21 días desde el momento en que sea entregada.

•Si no aparece en la cinta transportadora de equipajes: el plazo es de 21 días y empieza a contar cuando la aerolínea te confirma que ha perdido la maleta o cuando han pasado 21 días sin tener noticias.

"En el caso de que el afectado se plantee pedir una indemnización, es necesario que se pueda demostrar la pérdida económica que ha supuesto el retraso en la entrega del equipaje. Es decir, los gastos que se ha visto obligado a hacer, como por ejemplo comprar algo necesario que estaba en la maleta. Si finalmente se ha perdido será necesario probar el valor de las pertenencias con facturas o tiques de compra", aseguran desde la entidad de consumidores.

"Si antes de volar, el pasajero hizo una declaración del valor de su equipaje, podrá exigir una indemnización máxima con ese importe. Si no, el máximo que se puede solicitar son 1.200 euros", confirman desde la OCU, entidad desde la que recuerdan que plastificar la maleta, "algo que cada vez se hace con mayor frecuencia", no protege del robo, "a pesar de lo que pueda parecer".

Así lo demuestra una encuesta realizada por la entidad y otras asociaciones de consumidores que arroja un dato "insólito": el 3,4% de los pasajeros que plastificaron su equipaje "echaron en falta algún objeto en el interior". "Entre los que no lo hicieron, ese porcentaje es solo el 0,9%", concluyen desde la OCU.