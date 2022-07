Casi 3.000 pruebas de la Evau van a segunda corrección por las reclamaciones

Hasta 1.554 de los 6.481 inscritos en la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) –en la prueba ordinaria que se celebró a principios de junio– solicitaron una segunda corrección después de obtener sus calificaciones, por lo que los tribunales tuvieron que volver a evaluar 2.977 pruebas. "Son unas 500 más que el curso anterior. Han aumentado, pero no demasiado", asegura Fernando Zulaica, coordinador de la prueba en la Universidad de Zaragoza. Una tendencia que, según especifica, se lleva repitiendo en los últimos "tres o cuatro años". "Cuando empecé en la selectividad, en 2008, apenas había segundas correcciones, pero ahora la cultura de la reclamación está muy incorporada. Es un derecho y se hace con total normalidad", apunta.

A pesar del riesgo académico que conlleva, ya que aunque en la mayoría de las ocasiones los futuros universitarios consiguen mejorar sus calificaciones, no ocurre así en todos los casos. "La normativa dice que en la segunda corrección se puede tanto subir como bajar nota", recuerda. Y, con esta premisa, habitualmente "entre un 10% y 15%" acaba menguando. "Se intenta no perjudicar al alumno y, generalmente, suben su calificación o la mantienen, pero también hay casos que bajan", apostilla.

La asignatura de Historia de España es la que aglutinó más correcciones, hasta alcanzar las 524. Le siguen Inglés, con 491;y Lengua Castellana y Literatura (452). "Siempre son las mismas", puntualiza Zulaica. Y es que son las tres que están en común en todos los bachilleratos y, por ende, las que más alumnos realizan. "A ellas se presentan unos 6.000 alumnos, mientras que al resto de asignaturas son unos 3.000 de media. En algunos supuestos incluso menos", explica.

Tampoco se percibe habitualmente que una materia concreta haya dado problemas. "Si uno piensa en asignaturas que han generado algún tipo de duda sobre si el examen era más o menos difícil, luego ve que las reclamaciones son las habituales de otros años", asegura. Prueba de ello es que las quejas vertidas sobre la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, tanto en las redes sociales como las transmitidas directamente al campus público, no se tradujeron en un mayor número de segundas correcciones: solo hubo 107. Lo mismo ocurrió con el examen de Química, muy cuestionado en Twitter. En este caso aún hubo 279 solicitudes de nueva corrección.

No obstante, Biología (357) y Matemáticas II, con 315, fueron las que más reclamaciones aglutinaron. Incluso Física, con 145, tuvo más que Matemáticas Aplicadas, en la que el principal problema se encontraba en la forma de expresar el enunciado, con algo más de literatura en lugar de indicar simplemente qué era lo que tenían que hacer para resolver el problema.

Procedimiento

En el momento en el que se lleva a cabo esta reclamación, lo primero que hace el nuevo corrector es sumar los puntos para corroborar que no ha habido un error en este sentido. "Si así fuera, se toma la nueva calificación como base y, con la segunda corrección, no se puede conseguir una calificación inferior a la obtenida, ya que si el alumno hubiera sabido su nota correcta, quizás no habría solicitado esta revisión", explica el coordinador de la Evau.

Posteriormente, se corrige de nuevo la prueba y la calificación final es el resultado de la media entre ambas. "Cuando vemos que hay mucha diferencia entre los correctores –dos o más puntos–, se va a una tercera. En todo caso, siempre se procura no perjudicar a los estudiantes", especifica Zulaica, conocedor de que los jóvenes se juegan mucho en estas pruebas y que la presión por acceder a la titulación deseada es elevada. Y más cuando en los últimos años la nota de corte de la mayoría de los grados no ha dejado de incrementarse.

Actualmente, el proceso de reclamación ha terminado "con absoluta normalidad", y los futuros universitarios esperan a que llegue el próximo 13 de julio para conocer si finalmente han logrado una vacante en la carrera que quieren cursar. Un día antes, aquellos que se han presentado a la prueba extraordinaria –llevada a cabo durante esta semana– recibirán su boletín de notas. Y, si lo consideran oportuno, podrán reclamar una segunda corrección, como los más de 1.500 que lo hicieron en la primera.