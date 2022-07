Convocatoria extraordinaria de la Evau: "No me parece justo no saber la nota de corte que hay en las carreras"

Más de 1.200 alumnos de Aragón comenzaron este lunes las pruebas extraordinarias de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau). Hay quienes no pudieron presentarse a la convocatoria ordinaria ya que tenían asignaturas pendientes, otros que suspendieron la Evau de hace un mes y alguno que otro que se ha apuntado de nuevo para subir nota. En todo caso, los estudiantes que hasta este miércoles tienen las pruebas que van a determinar los próximos años de su carrera académica, no conocen las plazas que quedan libres en los diferentes grados de la Universidad de Zaragoza ni la nota de corte.

Será el 12 de julio cuando sepan sus calificaciones. Las notas de corte saldrán publicadas en el 13 de julio. Será a partir de entonces cuando tendrán que tomar la decisión sobre qué quieren hacer los próximos años. Desde el campus público consideran que no es un perjuicio para los alumnos el hecho de que no conozcan el corte y las plazas vacantes antes de hacer las pruebas de la Evau "ya que cuando tengan que escoger el grado universitario ya lo sabrán". Cuando los exámenes eran en septiembre, los alumnos sí que conocían cuantas plazas libres había en cada grado universitario y con qué nota había accedido el último.

Naim Kamali, tras finalizar el examen de Lengua y Literatura. HA

Naim Kamali se ha presentado este martes a los primeros exámenes de la convocatoria extraordinaria. "A mí me gustaría estudiar Marketing y no me parece justo no saber la nota de corte que hay en las carreras. Es una intriga y no sabes de qué punto partes. Yo tengo esperanzas de poder entrar porque habitualmente suele ser baja, pero claro, no lo sé", sostiene el joven de 19 años, que estudió Bachillerato en el Instituto Clara Campoamor del barrio zaragozano Parque Goya y ha tenido que ir a julio ya que le quedó pendiente la asignatura de Matemáticas. A pesar de los nervios que siempre acompañan al examen de acceso, Kamali asegura que ha conseguido dejarlos a un lado cuando comenzó la prueba.

Daniel Cortés y Paula Vela, descansando en el campus de San Francisco tras finalizar un examen. HA

Daniel Cortés y Paula Vela son amigos pero tienen opiniones contrarias. "El hecho de no saber la nota de corte de la carrera que quieres hacer es mejor, porque hace que tengas menos nervios", defiende el joven. Sin embargo, su compañera considera que "no es positivo". "A mí me gustaría saberlo porque vas preparado y sabiendo si tienes que esforzarte más o no y además, yo creo que no influye para nada en los nervios", argumenta Vela.

Ninguno de los dos tiene una decisión forjada sobre los estudios que quieren cursar el próximo curso, aunque ambos tienen en la cabeza Magisterio. "No es una profesión que me apasione pero las condiciones laborales que tienen hace que sea una de las opciones que más pese", reconoce Cortés, que en su mar de ideas sobre su futuro próximo también está hacer una FP de Nutrición y Deporte. Vela es de la misma opinión, aunque tampoco descarta hacer Psicología o un Grado Superior.

Isabel García, a la puertas de la Facultad de Ciencias, sede de la Evau. HA

Para los jóvenes que solo necesitan el aprobado en la Evau porque van a realizar los estudios superiores en un centro privado, no es un problema no conocer las notas de corte ni las plazas vacantes. Hay quienes ya tienen plaza a estas alturas y su objetivo es principalmente sacar un 5 de media en la nota final. Es el caso de Isabel García, que va a estudiar la doble carrera de ADE y Marketing en la Universidad de San Jorge. "A mí no me influye para nada las listas de la Universidad de Zaragoza. Es verdad que sí que agradezco que la convocatoria sea en julio en vez de en septiembre porque así tenemos el verano para divertirnos", reconoce la joven.

Javier Pérez, Alexandra Grigore y Hugo García de Ceca, tras finalizar el primer examen de la Evau. ha

Lo mismo le sucede a Alexandra Grigore, Hugo García de Ceca y Javier Pérez, que este lunes estaban debatiendo a las puerta de la Facultad de Ciencias sobre el análisis sintáctico de la prueba de Lengua y Literatura. "A nosotros, con sacar un 5 nos vale. Vamos a estudiar Marketing en Esic y ya lo tenemos completamente claro", explica García de Ceca, hablando en nombre también de Pérez. Este último ha tenido que presentarse a esta convocatoria debido a que suspendió la Evau de junio. Por su parte, Grigore tiene el mismo objetivo ya que el próximo curso va a estudiar Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Nebrija y solo le exigen aprobar el acceso a la universidad.