Comienza la Evau: "Cuesta estudiar en vacaciones pero necesito una buena nota para estudiar INEF"

El campus de San Francisco ha vuelto a llenarse de jóvenes con muchos nervios en la mañana de este lunes con el comienzo de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau). Con arengas entre compañeros minutos antes de entrar al primer examen, más de 1.200 estudiantes de todo Aragón han afrontado la primera prueba, la de Lengua Castellana y Literatura.

Nuevamente, como ya ocurrió con la convocatoria ordinaria de junio, la mayoría de jóvenes han accedido a las aulas sin mascarillas a pesar de que los contagios por la covid están en alza las últimas semanas. "Nos hemos asegurado de que estuviera todo bien ventilado antes", ha explicado la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Alcalá, mientras los alumnos esperaban ansiosos a ser nombrados para entrar a la clase.

De los 1.233 estudiantes que se han presentado a las pruebas extraordinarias de la Evau, 198 se han examinado en Huesca, 133 en Teruel y 922 en Zaragoza, en la que es la convocatoria extraordinaria más numerosa de los últimos años, superando la de 2016, cuando hubo 1.198 inscritos. "De la cifra total, unos 300 vienen a subir nota y unos 700 se presentan por primera vez, ya que en junio hubo 180 suspensos", ha indicado el coordinador de la Evau, Fernando Zulaica. Este lunes, los exámenes son los de Lengua Castellana y Literatura II, Historia e Inglés.

"¡Venga, ánimo, sin nervios!". Esta ha sido una de las frases más escuchadas durante la mañana en el campus San Francisco de Zaragoza. Cientos de jóvenes se han congregado en las afueras de las diferentes facultades, donde algunos repasaban la lección y otros hablaban sobre temas que no tenían que ver para neutralizar los nervios. “Yo me presento porque suspendí la primera Evau, me quedé a tan solo 0,2 de aprobarla”, lamenta Jorge Fumanal, a quien le preocupa el examen de inglés, "ya que es una asignatura que no se me da muy bien". "Me está costando estudiar estos días ya que la mayoría de mis amigos ya tienen vacaciones", añade el joven, que quiere estudiar INEF, aunque tiene alternativas ya pensadas por si la nota no le llega. A pesar de presentarse a la convocatoria extraordinaria, Fumanal ya se fue a Salou con sus amigos en junio, "aunque haremos algún viaje más".

"Creo que es mucho mejor hacer la Evau extraordinaria en julio en lugar de en septiembre, ya que lo tienes todo más reciente y además tienes todo el verano para descansar", opina Celia Cutier, quien también se ha presentado a estas pruebas en julio porque suspendió bachillerato. "La asignatura que más me cuesta es Historia, por tener que memorizar, pero lo llevo bastante bien. Quiero estudiar Magisterio Infantil en Huesca, pero si no me da la nota me iré a Zaragoza o a Teruel", dice la joven. Además, como muchos otros jóvenes, ya fue a Salou en junio cuando sus amigas terminaron la Evau, pero ahora "también estamos pensando algún otro viaje".

En el caso de Pablo Sanclemente, del instituto Santa Rosa Altoaragón de Huesca, se presenta a la extraordinaria porque suspendió la Evau de junio. "Los exámenes me los he preparado bastante bien, mejor que para la primera convocatoria. Creo que voy a aprobar esta vez", desea el joven, que se muestra partidario de celebrar esta prueba ahora en lugar de en septiembre porque "así puedo estudiar en las tres semanas que hay de tiempo y tengo todo el verano de vacaciones", asegura. "Estaba en Salou cuando me dieron las notas. Faltaban tres días para irnos y mis padres vinieron a buscarme por haber suspendido, así que creo que para esta vez me esperaré a que nos den las notas para irme de vacaciones", relata Sanclemente.

La vicerrectora de Estudiantes valora positivamente estas pruebas extraordinarias. "Vienen muy nerviosos pero con ánimo. Los que entran para subir nota, entran más tranquilos porque ya lo conocen, y los que vienen por primera vez están más alterados", dice. Asimismo, asegura que "entiendo que se presenten ahora porque así lo tienen más fresco. Acaba de ser hace prácticamente hace un mes. La gente se ha animado a presentarse".

Nueva Evau

Respecto a la nueva prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad que está preparando el Ministerio de Educación, la cual está prevista para 2024, Ángela Alcalá indica que "estamos esperando a que el Ministerio de Educación nos pase el borrador. Ha habido una reunión recientemente y todavía están preparándolo. Dentro de nada tienen que darlo a conocer para que empecemos a trabajarlo como universidad y, como conferencia de rectores, hemos pedido estar ahí para la elaboración de ese futuro documento".