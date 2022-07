Becas para opositores a juez, fiscal, letrado y abogado del Estado: "Es una gran ayuda porque solo tenemos gastos"

Opositar es una opción cada vez más popular entre los jóvenes. La precariedad laboral ha empujado a muchos -con vocación o sin ella- a intentar conseguir una plaza pública en los últimos años. Sin embargo, no todas las oposiciones requieren el mismo tiempo de estudio, según señalan las academias y los preparadores. La media para prepararse para juez, fiscal, letrado y abogado del Estado se encuentra entre 4 y 6 años. Por eso el Ministerio de Justicia va a conceder 245 becas de 6.611 euros anuales para las personas que estén estudiando estas pruebas.

Mario Barbosa tiene 24 años y hace dos terminó el grado de Derecho en la Universidad de Zaragoza. A pesar de que muchos jóvenes salen de los estudios universitarios sin saber cómo enfocar su futuro, él tuvo claro desde un primer momento que quería opositar para ser letrado de la administración de justicia. Después de dos años de estudio sin descanso (9 o 10 horas al día de lunes a sábado), este joven valora positivamente que se hayan convocado ayudas para opositores. "Es una gran ayuda son oposiciones muy largas y son incompatibles con cualquier tipo de trabajo. Eso hace que solo tenemos gastos y ningún ingreso. Hay que pagar al preparador, los libros, las actualizaciones,... La beca nos ayudaría a subsanar todos los costes", reconoce el joven.

Los opositores a estas vacantes recibieron con lo brazos abiertos la convocatoria de ayudas. "El tiempo para aprobar este tipo de oposiciones es de un mínimo de 4 años y otras como policía o maestro no requieren de una dedicación tan exclusiva, por eso creo que está bien considerado que se den estas becas. Eso no significa que me parezca mal que se lo den a otros opositores. Eso sí, siempre que no sea para pasear libros", defiende Barbosa.

Mario Barbosa, opositor a letrado de la administración de justicia HA

Entre los opositores a otras vacantes de la administración existe cierto recelo. "No es que me parezca mal, pero no entiendo por qué unos sí y otros no. Tendría que haber ayudas también para el resto", defiende Mario López, que se está estudiando para Policía Nacional.

El plazo para presentar la solicitud finalizó la semana pasada y el Ministerio ha recibido la petición de 862 personas. La mayor parte de las solicitudes, el 79,70%, se han presentado para preparar oposiciones a las carreras judicial y fiscal, mientras que el 16,36% se dirigen a las del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y el restante 3,94% al cuerpo de abogados del Estado.

Entre los criterios de selección se encuentran la renta familiar, la situación acreditada de violencia de género o de víctima de terrorismo, la superación de ejercicios en la última convocatoria de los procesos selectivos de referencia (para quienes hayan opositado anteriormente), el rendimiento académico y las circunstancias personales, familiares y sociales.

Los estudiantes que obtengan la beca tendrán que justificar ante el Centro de Estudios Jurídicos que se están preparando la prueba, someterse y colaborar con las actuaciones de comprobación del estudio y control financiero por parte de cualquier autoridad competente, comunicar inmediatamente si se obtienen otras ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas y sustentar el uso de los fondos recibidos con los documentos justificativos necesarios. Si no se cumple con alguno de los requisitos de la convocatoria, es obligatorio proceder al reintegro de los fondos.

"El mérito y la situación económica del solicitante deben de primar para la adjudicación de las becas", defiende Dunia Sanz Ezquerra, fiscal del TSJ de Navarra y preparadora de oposiciones.

"Las ayudas que ha propuesto el Ministerio son, a mi entender, generosas y permiten al opositor con escasez de recursos, pero con méritos, la posibilidad de dedicar unos años a la preparación de unas oposiciones que requieren tiempo y dedicación exclusiva. Sin embargo, también hay que señalar que hay opositores capaces de estudiar una buena parte de su tiempo diario y, a la vez, realizar un trabajo que les permite salir adelante en sus necesidades económicas. Hay muchas realidades y situaciones", argumenta.

Sanz sostiene que "no hay ninguna explicación" que justifique que unos opositores puedan acceder a becas y otros no. "Todos los que se lo merezcan deberían gozar de la misma igualdad de oportunidades. La concesión de becas no tiene que ser indiscriminada, sino bien aprovechada y no dejar a nadie que se lo merezca en la estacada por no tener recursos", sentencia.

Academia de preparación para Policía: "Tiene sentido"

Jorge Díez, director de la academia Campus Oposiciones de la capital aragonesa, HA

A pesar de que los que se encuentran estudiando para otro puesto de la administración pública demandan también becas, desde las academias argumentan que las pruebas no son comparables. "Tiene sentido becar las oposiciones de jueces, fiscales y demás porque son muy caras y se estaban perdiendo eminencias y grandes profesionales porque no se lo podían permitir", explica Jorge Díez, director de la academia Campus Oposiciones de la capital aragonesa, que se dedican exclusivamente a preparar candidatos para Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Guardia Civil.

Díez subraya que las oposiciones a cuerpos y fuerzas de seguridad pueden prepararse en uno o dos años, mientras que para el Ministerio de Justicia el tiempo se incrementa sustancialmente. "Las becas dejan de tener tanto sentido entre los aspirantes a policías y guardias civiles porque casi todos se lo pueden permitir. Cuesta solo 120 euros al mes y entra la preparación física, teórica, psicológica", argumenta el director de la academia, que añade que en su centro hay alumnos que tenían problemas económicos y, "por hacer un favor", no les exigen pagar la cuota.

Academia de oposiciones a Sanidad: "Son una gran noticia"

MasterD, imagen de archivo. MasterD

El centro MasterD, al igual que Campus Oposiciones, no preparan oposiciones para juez, fiscal, letrado y abogado del Estado, sin embargo, consideran que las ayudas "son una gran noticia" y que no es necesario que se extiendan a todas las disciplinas. "Las oposiciones para las que se han concedido estas becas implican, para sacar la plaza, una gran dedicación tiempo, renuncias y sacrificio. Estamos hablando de personas que pueden estar hasta 7 años opositando, una media de 2 o 3 a dedicación casi exclusiva, y por tanto, la renuncia a trabajar suele ser habitual por lo que ven reducidos sus ingresos enormemente", señalan los expertos en oposiciones de MasterD.

Desde este centro aseguran que cuentan con miles los alumnos que "con gran organización y esfuerzo pueden prepararse sus oposiciones en el periodo de 12-18 meses, compatibilizando el estudio con el trabajo". Por eso defienden que "no todas las oposiciones exigen el mismo tiempo para prepararse o son igual de incompatibles con la actividad laboral".