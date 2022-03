Los sindicatos de los cuerpos de seguridad piden prevención y protocolos para evitar el suicidio

Los sindicatos de los cuerpos de seguridad del Estado piden prevención y protocolos para evitar el suicidio. Este martes, Comisiones Obreras, SUP (Sindicato Unificado de Policía) y AUGC (Agrupación Unificada de Guardias Civiles) han organizado una jornada en el Palacio de la Aljafería a la que han asistido agentes de los diferentes cuerpos y seguridad del Estado. En 2020 fallecieron en España 3.941 personas, ocho de ellas agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). En Aragón fallecieron 104.

"Es importante protocolizar, informar y evitar cualquier riesgo. Hay que evitar los suicidios. Se producen más que en la sociedad general. Hay que evitar las muertes y otras consecuencias que hacen que las personas no puedan vivir de forma normal por lo que sucede en su trabajo. Hay que hablar de los riesgos psicosociales", ha señalado Ángel Citores, secretario de la Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO estatal.

"La media de suicidios entre policías nacionales está por encima de la nacional. Es principalmente porque tenemos muy fácil el medio suicida. Es un problema real, de salud pública y evitable que hay que visibilizarlo de forma responsable para ponerle fin", ha apuntado Carlos Pietro, secretario general de riesgo laboral en el SUP.

Durante la pandemia, se han incrementado los suicidios entre los agentes que trabajan en el medio rural. "Es verdad que tenemos el medio suicida más cerca, pero no es la razón por la que hay más. Hay gremios como los cazadores que no se da ese hecho. El suicidio es multicausal. Nosotros somos el único cuerpo que no tenemos jornada establecida, por ejemplo. Repercute en todo", ha indicado Marcial Álvarez, secretario general de la Federación Aragón de AUGC.

En palabra de Luis Clarimón, secretario de salud laboral y sostenibilidad de CCOO Aragón, "que haya suicidio en el ámbito laboral es consecuencia de estrés, elevada presión, poca recompensa, tensiones con mandos, del síndrome del trabajar quemado".