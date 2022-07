Los epidemiólogos instan a usar mascarillas en interiores para frenar el avance de la covid

Ante el aumento de la curva de contagios por coronavirus, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recomendó hace unos días el uso de las mascarillas en interiores, una propuesta que han aconsejado también comunidades como Madrid o Cataluña. Aragón reitera la recomendación de mantener la precaución y de usar esta protección en entornos que puedan suponer un riesgo, sobre todo si hay síntomas compatibles con la covid. Y en esta línea, desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se pide prudencia y se apela por seguir utilizando el cubrebocas en espacios interiores concurridos.

Para Federico Arribas, secretario de la SEE y profesor de Salud Pública en el campus de Huesca, "hay que seguir recomendando precaución y llevar mascarilla en interiores, en especial si hay aglomeración o poca ventilación", sobre todo en el caso de personas vulnerables. La pandemia, recuerda, "todavía no ha terminado" y es importante no bajar la guardia y respetar las medidas de prevención no farmacológicas, "aprovechando el verano para hacer actividades al aire libre". La Sociedad Española de Epidemiología aboga, además, por que las personas positivas al SARS-CoV-2 con cuadros leves o asintomáticos guarden aislamiento y teletrabajen o soliciten la baja. Interiores mal ventilados suponen un factor de riesgo, reconoce Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario, que favorece la circulación del virus. Alerta, al mismo tiempo, de que en estos momentos "hay una altísima transmisión comunitaria", aunque el balance oficial "no es realista" ya que solo se contabilizan los contagios confirmados entre mayores de 60 años, sanitarios y sociosanitarios y casos graves.

"Es importante - añade Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y asesor de Sanidad- que las personas sepan reconocer los síntoma de sospecha y sean ellas mismas las que se pongan la mascarilla en interiores". "Mantenerla en el transporte público en este momento es una buena idea, ahora que se incrementa el número de viajes", indica. La ola de coronavirus va a seguir aumentando esta semana, "aunque a un ritmo menor": "Es posible que estemos cerca del pico, y la incidencia de enfermedad grave es extraordinariamente inferior".

A falta de conocer hoy la actualización de la ocupación hospitalaria por coronavirus, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, califica la situación de "preocupante", aunque la gravedad es menor y no repercute en la uci como en olas anteriores. En cuanto al uso de mascarilla en interiores, "sería muy prudente y altamente recomendable". "La imprevisibilidad de la pandemia obliga a ser cautos", asegura. También desde el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza consideran que habría que utilizar esta protección "sobre todo en espacios cerrados, sin ventilación y con distancias entre personas de menos de un metro y medio". Para su presidenta, Teresa Tolosana, "cines, teatros, comercios muy saturados... son espacios de las mismas características que el autobús o tranvía". "El uso de la mascarilla en estos casos no va a impedir realizar ninguna actividad y estaremos protegidos", dice.

En las consultas de los centros de salud llevan días advirtiendo de un aumento de la incidencia. En este sentido, Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, apunta que, aunque se desconoce el número real, se observa un aumento de casos. Y, por esta razón, "no es mala recomendación ponerse la mascarilla en interiores, sobre todo en sitios donde hay mucha gente. Por lo menos, hasta que baje la ola conviene adoptar más precauciones".