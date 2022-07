La curva de contagios covid en Aragón se acelera y los nuevos ingresos casi se duplican en una semana

La situación epidemiológica de Aragón no mejora tras registrar en los tres últimos días un total de 2.267 contagios (779 correspondientes al martes, 809 del miércoles y 679 del jueves) y producirse 159 ingresos en esta semana, casi el doble que en la anterior. Y no es la única comunidad que se encuentra en este punto. Cataluña pidió este viernes inocular ya las cuartas dosis para mayores de 80 años y usuarios de residencias, algo que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, deberá decidir la Ponencia de Vacunas. Sí que animó a que la población se inocule las dosis de refuerzo aprobadas y que se use la mascarilla.

En esta última semana, se han inyectado 3.592 vacunas contra la covid en Aragón. La mayoría (2.797) corresponden a terceras dosis, mientras que 588 eran segundas y 207 aragoneses iniciaron el proceso de inmunización. Así se refleja en el portal de transparencia, en el que se detalla el ascenso continuado de todos los indicadores covid. La incidencia acumulada a siete días se sitúa ya en 312,2 casos por 100.000 habitantes;mientras que a 14 días es de 541,1 frente a los 387,8 de la semana pasada. El 28% de los positivos diagnosticados en la última semana corresponden a mayores de 75 años y casi otro 20% son personas de entre 65 y 74 años. "En estos grupos, la curva está subiendo muy rápido, ya que en estas edades es donde se mantiene el diagnóstico, aunque no la trazabilidad de los casos", señaló Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.

Recodó que esta evolución no se puede comparar con otros momentos de auge de la pandemia, ya que las medidas de contabilización son diferentes. "Solo se podría comparar con el pico de después de Semana Santa y ya estamos por encima", apuntó. La zona de Sagasta-Ruiseñores (140 casos en una semana) es junto a Romareda-Seminario (136) la que tiene una mayor afección. Les siguen Actur Norte (109), Torrero La Paz (102) y la avenida de Cataluña (99).

"La situación es de amplísima transmisión comunitaria", recalcó De Blas, quien señaló que, aunque se trate del "mismo agente patógeno, la enfermedad ha cambiado". "Ya no afecta tanto a nivel de vías bajas, pero sí a vías altas y tiene más patrones de tipo digestivo", ejemplificó. De hecho, detrás de buena parte de estos contagios están los nuevos sublinajes de ómicron, como son los BA.4 y BA.5, que tiene mayor transmisibilidad pero menor gravedad que los detectados en etapas anteriores, según el Ministerio de Sanidad.

Ante este escenario, De Blas coincidió con la ministra Darias en abogar por el uso de la mascarilla. "Hoy por hoy no tendría sentido un confinamiento domiciliario, un toque de queda o el cierre perimetral", aseveró. Por ello, apeló a la "responsabilidad individual": "Cuando se tienen síntomas, hay que autodiagnosticarse y, en el caso de dar positivo, avisar a los contactos estrechos y mantener el aislamiento".

Mayor hospitalización

Junto al aumento de los contagios, se está produciendo un incremento paulatino de la hospitalización. Y, eso, recalcó De Blas, "sí que es representativo". En estos momentos ya hay 259 ingresados, aunque solo tres de ellos están teniendo que ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos (uci). Por primera vez en la pandemia, todas las ucis de los hospitales, a excepción del Clínico, están libres de pacientes covid. Aun así, el 6% de las camas de estos centros están ocupadas por contagiados (1% en uci y un 7% de las de hospitalización convencional). De hecho, en la última semana se han producido 159 ingresos frente a los 88 de las siete jornadas anteriores.

"La hospitalización está registrando un nivel más elevado que en olas anteriores, aunque la estancia media es más reducida, debido a la inmunización –vía vacuna o infección previa– y a la mejora de los protocolos de tratamiento", explicó. Por ello, apuntó, es "más difícil que un paciente ingrese en uci".

Medidas laborales

Para paliar la falta de profesionales en medio de esta nueva curva de contagios, el Salud ofertará las guardias vacantes de Atención Primaria a médicos y enfermeros de todo Aragón, con una retribución adicional del 20%.

Además, según las instrucciones enviadas a los centros esta misma semana, se autorizará la realización de horas extras durante el verano. Esta medida va dirigida especialmente al personal de enfermería, aunque podría usarse en otras categorías profesionales. No obstante, puntualizan en el escrito, está restringida "a supuestos extraordinarios en los que no exista alternativa para garantizar la cobertura de las necesidades asistenciales y durante el tiempo imprescindible".