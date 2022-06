Desembarco de los nuevos mir en Aragón: "Se apela a la vocación pero necesitamos mejores condiciones de trabajo"

Un total de 325 médicos internos residentes (mir) se acaban de incorporar este mes de junio a centros sanitarios de Aragón, de ellos 194 en la provincia de Zaragoza. A juicio de Víctor Solano, jefe de Estudios del Hospital Miguel Servet, cada vez llegan mejor formados.

"El primer día cuando les recibimos, les digo: 'No os voy a regalar los oídos, pero sois los mejores de vuestras generaciones'. Son profesionales que han tenido que estudiar y sacrificarse muchísimo para llegar al hospital. Para acceder al grado en cualquier facultad de Medicina de España sus notas tienen que estar por encima de 13 puntos sobre 14. Y el examen mir es una oposición muy dura", recuerda Solano, quien coordina y supervisa toda la formación que reciben (el Sector II de Zaragoza, que tiene como referencia el Hospital Miguel Servet, cuenta con 127 nuevos residentes, la inmensa mayoría mujeres). Preside una comisión de docencia, a la cual están adscritas 39 unidades docentes (39 especialidades distintas). "Dentro de cada unidad, la figura fundamental es el tutor. Hay muchísima labor detrás. Es un trabajo que requiere de una gran vocación porque muchas veces tampoco está muy reconocido; suele ser una tarea adicional a la propia actividad asistencial. No hay una liberación explícita", señala.

Tras dos años marcados por la pandemia, este 2022 ha sido la vuelta a la normalidad (tanto presencial como a tiempo real). En 2020 se incorporaron en septiembre y en 2021, a mediados de julio, con los problemas que ello implica. "Habrán quedado dos promociones con las que, hasta el día que los despidamos, vamos a tener que ir jugando para cuadrar todo. Hay que recalcar que eso se ha hecho con el esfuerzo de los tutores", subraya Solano.

Mientras, los residentes tienen por delante años de formación con la finalidad que reclama la sociedad: que al día siguiente a tener el título sean capaces de ejercer como especialistas. "Y eso se logra porque la formación es eminentemente práctica. El sistema mir en España tiene una tradición de lograr este objetivo", afirma rotundo el jefe de Estudios del Miguel Servet, que indica que la demanda del mercado laboral (tanto en el sistema público como privado) supera la oferta. "Y esto se produce porque ha habido una falta de planificación a nivel central, del Ministerio (de Sanidad)", indica.

Santi Arana: "La sanidad de todas las comunidades autónomas está infrafinanciada y maltratada"

Santi Arana hace la especialidad de Cardiología en el Hospital Miguel Servet, este miércoles en Zaragoza. Guillermo Mestre

Una mezcla de ilusión e incertidumbre. Así afronta Santi Arana, de 24 años, criado hasta los 18 años en Pamplona y residente en Zaragoza (su madre es de aquí), su nueva etapa mir en el Hospital Miguel Servet, en la especialidad de Cardiología. "Por fin te ves dentro de lo que llevas estudiando siete años y a la vez te sientes un absoluto novato; nos queda por saber una barbaridad de cosas", confiesa este joven, premiado con el galardón al 'Mejor Expediente Mir Colegio de Médicos de Zaragoza'.

Durante la carrera se planteó decantarse por Medicina de Familia, pero por su forma de ser se ve más "a gusto" ejerciendo en una planta de hospital que en una consulta de Atención Primaria. "Las prácticas que hice en el centro de salud de La Jota han sido en las que más he aprendido y disfrutado, con una tutora excelente. La Medicina de Familia es la más eficiente, la más segura y la que puede manejar de la mejor manera la gran mayoría de problemas de salud que se derivan. Además, es la más equitativa y accesible para la gente que más lo necesita; es la base del sistema", defiende Arana, para quien la clave de que sea una especialidad no tan demandada se halla en que no se está cuidando a sus profesionales. "El sistema sanitario público está muy deteriorado. Hay un colapso general, ya sea de Atención Primaria, urgencias hospitalarias o listas de espera. En general, la sanidad de todas las comunidades autónomas está infrafinanciada y maltratada. En la pandemia se ha visto todo lo que faltaba y no se han reforzado los sitios que venían arrastrando una carencia muy grande de medios, financiación y médicos. Y en el caso de Atención Primaria aún más", critica.

"Últimamente se utiliza mucho apelar a la vocación cuando lo que necesitamos son mejores condiciones de trabajo"

Al mismo tiempo, resalta que últimamente se utiliza mucho "el apelar a la vocación" cuando lo que necesitan son "mejores condiciones de trabajo". Y recuerda que hay factores que influyen en la salud de forma más potente que el sistema sanitario. "Las condiciones en las que la gente trabaja, en las que vive, la alimentación, la vida en las ciudades... El sistema sanitario hay que fortalecerlo y cuidarlo, pero si queremos de verdad la salud de las personas hay que atajar esas condiciones sociales y económicas".

Volviendo a su especialidad en Cardiología ("muy atractiva porque es muy versátil", dice), Arana espera aprender todo lo que pueda tanto en la parte técnica como en la humana. "Saber valorar qué prueba o tratamiento poner a cada paciente y comunicar calidez, cercanía y confianza. Y me gustaría ejercer en la sanidad pública: he estudiado gracias a la educación pública y entro en un sistema de formación también público", apunta. Ya que sea en Aragón dependerá de "muchos factores" que no podrá controlar, como bolsas de trabajo, contratos, etc.

Marta Sánchez: "Nadie sabe que hay físicos en los hospitales y que tienen un trabajo muy importante"

Marta Sánchez hace la formación de radiofísica interna residente en el Hospital Miguel Servet en Zaragoza. Guillermo Mestre

La pamplonica Marta Sánchez, de 24 años, ocupa una de las 42 plazas de radiofísico interno residente (rfir) que este año han salido para toda España, en su caso en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Fue en 4º de carrera de Física (que cursó en la capital aragonesa) cuando conoció que existía la opción de esta salida laboral. "Me decanté por este mundo porque lo veía más cercano. Algunos términos de investigación no son tan aplicables, no ves tanto el resultado en el día a día. Y también me gustaba la idea de poder ayudar a la gente sin tener esa implicación tan extrema que puede tener un médico", explica.

En estas tres semanas que lleva de residente ha empezado en radioterapia y dice sentirse muy a gusto. "Me hace mucha ilusión ver todas las máquinas, trabajar con ellas e ir aprendiendo un montón de cosas. Estás todo el rato con una dinámica de aprendizaje bastante buena", comenta esta joven, que en estos tres años de residencia espera aprender todo lo que pueda y más. "Casi todo el mundo al que le preguntas dice que se quedan cortos; de hecho en algunos hospitales se plantean incluso pedir aumentar un año la residencia", advierte.

Pero, ¿cuál es el trabajo de un radiofísico? Tal y como apunta, son los encargados de los controles de calidad de las máquinas de radioterapia, de imagen, de la medicina nuclear y la protección radiológica. "En todos los tratamientos con radiación somos los que calibramos esas máquinas. Controlamos que todo esté bien, que vayan a dar las dosis adecuadas a los pacientes. También hacemos las planificaciones de los tratamientos: los médicos nos dicen qué dosis quieren que llegue a los órganos y lo planificamos", detalla Sánchez, quien considera relevante que la gente conozca su labor. "Nadie sabe que hay físicos en los hospitales y que tienen un trabajo muy importante. Es una especialidad muy bonita y no se conoce apenas, incluso en el mundo de la Física".

"La pena y suerte de este trabajo es que nunca va a dejar de haber empleo; desgraciadamente el cáncer es algo que va en aumento. Me gustaría estar ahí para ayudar"

A Marta también le gustaría poder ejercer cerca de casa cuando acabe el rfir, bien en Navarra, Aragón o País Vasco, aunque está empezando y no se quiere cerrar a nada. Según indica, es un mundo que está en un desarrollo continuo y en el que cada año surgen nuevos aparatos en los hospitales y otras novedades. "Igual cuando aprenda más o vaya rotando por otros centros, quiero ir a otro sitio y especializarme en x cosa que tengan muy desarrollada. Ya veremos. La pena y suerte de este trabajo es que nunca va a dejar de haber empleo. Desgraciadamente el cáncer es algo que va en aumento; vamos a tener trabajo por esa línea y me gustaría estar ahí para ayudar", concluye.

Ramón Guiote: "La Atención Primaria merece más respeto y cariño. La medicina de familia es la piedra angular"

Ramón Guiote, residente de Medicina de Familia, en el Hospital Clínico, este viernes en Zaragoza. Toni Galan

Criado en Tarifa (Cádiz) y con padres, tíos y primos galenos, Ramón Guiote, de 27 años, está haciendo la especialidad de Medicina de Familia en el centro de salud de la localidad de Cadrete. "El médico de Atención Primaria es la piedra angular de la Medicina; es el que hace la valoración integral del paciente. Cuando uno de pequeño se plantea ser médico se imagina a ese doctor de confianza, donde se establece una relación casi de amistad y confianza; eso es lo bonito", comenta.

No obstante, reconoce que comparte las sensaciones de la sociedad española de que la sanidad tiene muchos aspectos que mejorar. "La Atención Primaria merece más respeto y cariño. Habría que dotarla de más medios y profesionales y más ahora que hay un cambio generacional importante: muchos de los médicos que entraron durante la Transición se van a jubilar y gran parte de la Atención Primaria se va a quedar sin ellos", advierte este joven, que también entiende que no se cubran todas la plazas mir de medicina de familia. "Yo, que estoy motivado, voy a Cadrete en autobús (vive en Zaragoza). No me ponen medios ni ningún tipo de remuneración extra. Así que comprendo que haya gente que no elija destinos que no son los preferidos y encima si la Atención Primaria está maltratada", afirma.

"Habría que dotar a la Atención Primaria de más medios y profesionales y más ahora que gran parte de los médicos se van a jubilar"

La primera quincena de junio ha estado en Cadrete, ahora está en urgencias del Hospital Clínico hasta final de mes y después volverá de nuevo al centro de salud de la localidad zaragozana. Destaca que la experiencia está siendo muy buena. "Los profesionales son competentes, aunque el centro no dispone de grandes medios. Y también se ve miedo de que vuelva a haber rebrotes de la covid porque se pasó mal", señala.

Ramón ha elegido hacer el mir en Aragón porque quiere compaginar la medicina con la montaña, más concretamente le atraen las urgencias extrahospitalarias en montaña. "No existe la especialidad de médico de montaña como tal y si quieres dedicarte a urgencias hay diferentes formas de acceder, una de ellas es la medicina de familia. Por eso me he decantado por la Atención Primaria, por la parte de urgencias", explica. Este año tiene previsto hacer el máster propio de la Universidad de Zaragoza en medicina de urgencia y rescate en montaña y también podrá practicar la escalada. "Siempre me ha gustado este deporte y Aragón es un sitio excepcional por los Pirineos y toda la zona que le rodea", afirma este joven, que como buen tarifeño también se ha traído a tierras mañas la tabla de surfear para poder ir al embalse de La Loteta. "Hay que aprovechar el cierzo", apunta con una sonrisa.