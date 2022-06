Flores que van del huerto a los platos

El geranio, la viola tricolor, el aciano, la boca de dragón... Sí, hablamos de un campo de flores, pero de uno muy peculiar. La empresa zaragozana Innoflower, con Laura Carrera a la cabeza, elabora flores comestibles que le aportan un valor extra a platos que ya son deliciosos. Recientemente, este proyecto participó en la Ruta 49 Flores, en el marco del Zaragoza Florece a finales de mayo, donde 49 locales tuvieron como ingrediente estrella a las flores.

Esta empresa nació en la capital aragonesa en 2016. La idea de Laura Carrera se materializó y después de 6 años ha evolucionado hasta el punto de que ahora pertenecen a un grupo madrileño, pero sus raíces siempre serán aragonesas. "Es un vivero de flores muy especial. No nos importa la belleza de la planta sino la salud de la flor. Es un cambio de uso de la flor ornamental, que tiene muchos pesticidas. Nosotros tenemos que cultivarlo de manera que respetemos a la flor y al ser humano", explica la CEO de la empresa.

La pandemia de la covid les golpeó fuertemente. "Al final, nosotros dependíamos de la hostelería, por lo que las restricciones que se les aplicaban nos mermaban también a nosotros. Han sido dos años muy duros. Ahora, no nos hemos recuperado del todo, pero casi", indica la zaragozana. Y es que la iniciativa Ruta 49 Flores ha funcionado con creces. "Yo propuse una colaboración con los restaurantes que quisieran. Cada persona decoró los locales con flores, no solo utilizaron flores comestibles, aunque muchos locales empezaron a usarlas. Decidieron poner las flores comestibles en valor", asegura Laura Carrera. Los 49 restaurantes decidían cómo integrar el Zaragoza Florece en sus cartas e Innoflower se encargaba de proporcionarles las flores comestibles. "Me gustó mucho la propuesta porque la flor comestible es un producto todavía desconocido, y pueden aportan sabores, colores, textura, belleza...", añade.

Repunte de consumo

A raíz de este evento, la fundadora de la empresa ha notado "un repunte de consumo en estas últimas semanas". "Tengo ahora clientes que se han quedado con las flores en su menú", dice Carrera. Algunas de las propuestas de los locales zaragozanos fueron tapas, tartas o incluso pizzas con flores. "La gente normalmente aparta la flor porque se utiliza como elemento decorativo, pero nosotros queremos que le aporte valor al plato y que no la retiren de él", reclama Laura.

Viendo el auge que han tenido las flores comestibles en los últimos meses y el poco conocimiento general que se tiene sobre este tema, la zaragozana tiene en mente "dar una formación a todos los restaurantes que han apostado por este ingrediente en sus platos. Hay un gran desconocimiento y nos estamos formando. Nosotros aconsejamos mucho, ya que las flores no son tan complicadas, pero tienen su aquel".

La empresa zaragozana está formada por al rededor de 20 trabajadores. "Estamos en pleno crecimiento. Desde enero hemos crecido bastante y el plan de futuro es sacar un mundo entorno a las flores comestibles. Ahora tenemos una de las líneas de flores deshidratadas más grandes del mundo", dice con orgullo la fundadora. Innoflower cuenta con más de 50 especies diferentes de flores comestibles y están disponibles en diferentes formas, como piruletas, pétalos, cristalizadas, etcétera. "Estamos muy contentos de que esto haya nacido aquí en Zaragoza", expresa Laura Carrera.