Día Mundial del Refugiado en Aragón: "La verdadera solidaridad con los desplazados ucranianos empieza ahora"

Se cumplen 117 días del inicio de guerra de Ucrania. ¿Cómo es la situación de los desplazados?

Fernando Pérez: La mayoría se encuentran alojados en recursos de emergencia, que están pensados para unos días, no para una vida más estable. De alguna manera la situación está encallada. Nos entran dudas de que el sistema tenga la capacidad de acoger a nivel estable a tantas personas.

Pilar Bernadó: Llevamos desde finales de marzo con personas acogidas en un albergue. Está estupendo, pero no es un sitio para más de un mes. Nos preocupa la incertidumbre sobre su futuro. Deberíamos darles alguna explicación de qué va a pasar con ellos, pero no tenemos la información.

Patricia Urzola: Hay una cierta incertidumbre. La vida continúa y seguimos recibiendo a refugiados de otras nacionalidades que llegan derivados del Ministerio y el sistema está colapsado. Paracrear recursos nos encontramos con el problema de la falta de vivienda.

Fernando Pérez: "La situación está encallada. No entran dudas de que el sistema tenga la capacidad de acoger a nivel estable a tantas personas"

F. P.: El momento de la solidaridad es ahora, no en el de la foto, tanto desde el punto de vista empresarial como habitacional y social.

Carlos Vela: El sistema de atención a los refugiados ya estaba colapsado solamente. El Ministerio dio una solución de urgencia a la llegada masiva de ucranianos a mi juicio muy atractiva, pero ¿ahora qué? Su itinerario no podemos pensarlo como el de cualquier otro refugiado. La mayoría de ellos quieren regresar.

El 74% de los ucranianos residen en el medio rural y también refugiados de otros países. ¿Son una esperaza contra la despoblación?

P. U.: Es un discurso que se oye desde la Administración. Los pueblos tienen sus ventajas como viviendas más asequibles, pero faltan servicios básicos como el transporte, fundamental para ellos que no pueden convalidar el carné de conducir o no tienen coche. Igual ocurre con la sanidad, como denuncian los vecinos de estos territorios.

Patricia Urzola: "La gente tiene que ponerse en los zapatos del refugiado y entender su derecho a una vida digna y llena de oportunidades"

Esta crisis humanitaria ha demostrado que cuando la Administración quiere se puede. ¿Habría que aplicar la protección temporal a todos los refugiados?

P. B.: El principio de igualdad no es tratar a todo el mundo igual, sino tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ucrania era una situación desigual con el resto de refugiados. Por eso se articuló por primera vez el sistema de protección internacional, que no es baladí. Tampoco podemos caer en la tentación de reclamar ayudas públicas excepcionales, en este país hay mucha gente pobre, hay que tratar desigual a los desiguales pero sin perder de vista el resto de personas vulnerables.

F. P.: Yo no digo que hay que aplicarlo por igual a todos, pero de base lo que no acaba de ser justo es que se pueda plantear una protección temporal en dos días para los ucranianos que huyen de una guerra cuando actualmente hay 32 en el mundo. No se puede estar con uno dos días y con otro tres años y hasta el infinito.

C. V.: Hay que tener en cuenta que entre el 90 y el 95% de las solicitudes de asilo se deniegan y el 5% consiguen su documentación. Quizás es muy vehemente, pero a los negros no les resbalan las balas y mueren con las mismas que se disparan en Ucrania. Me alegro que esta solución se haya aplicado a Ucrania, pero habría que agilizar el procedimiento para todos.

P. B.: La única diferencia de la guerra de Ucrania con otros países es que se puede llegar en coche.

Los refugiados de otras nacionalidades ¿sienten que se trata de un agravio comparativo?

P. B.: Nosotros no lo hemos percibido ni nos lo han manifestado. El discurso de que hay refugiado de primera y de segunda está más fuera de nuestro ámbito.

F. P.: Somos organizaciones que atendemos a las personas en función de su vulnerabilidad, no del lugar del que proceden.

Carlos Vela: "El itinerario para un refugiado ucraniano no hay que pensarlo como el de cualquier otro, muchos quieren volver a su país"

La acogida ha sido un reto para las entidades, ¿se sienten respaldados por las administraciones?

C.V.: El Estado hizo una apuesta inmediata, que nadie duerma en la calle, y las organizaciones hemos respondido, inicialmente con fondos propios. Llega el momento de sentarnos y hablar del coste que ha tenido. Hemos podido acceder a líneas de financiación avalados por el Ministerio y los programas que después se vayan a concretar.

P.B.: Las entidades estamos para llegar donde el Estado Social de Derecho no llega. Hemos tenido que adelantar fondos porque es inviable que el Ministerio nos pague al día siguiente. Hay que destacar que en Aragón se han dado pasos pioneros, como contar con un protocolo de actuación, y que se ha accedido a la sanidad y la educación con mucha rapidez.

P.U.: Entre las organizaciones también nos hemos coordinado y trabajado conjuntamente.

¿Qué reivindican hoy, Día Mundial del Refugiado?

F. P.: Es un día de sensibilización y de acercar lo que significa ser refugiado a la sociedad. Es una oportunidad para darles voz y que expliquen sus vivencias.

P.U.: La gente tiene que ponerse en sus zapatos y entender que tienen derecho a una vida digna.

C. V.: Hay que aprovechar ese no a la guerra que entonamos con Ucrania para entornar también el no a todos los motivos de persecución por los que las personas tienen que huir de sus países.

P. B.: Que tire la primera piedra quien no tenga una mancha de inmigración en su árbol genealógico, porque, si tú no migraste, lo hizo tu padre, y si tu padre no lo hizo fue porque tu abuelo antes que él tuvo que mitrar de sitio para buscar el pan que la tierra le negaba. ‘Historias de la migración’, de José Saramago. Que no se olvide que todos somos migrantes, lo hemos sido o podemos serlo. Hay que perder el miedo al diferente pobre y para ello lo mejor es conocerle.

Pilar Bernadó: "Que no se olvide que todos somo migrantes, lo hemos sido o podemos serlo. Hay que perder el miedo al diferente pobre"

La Comunidad ha acogido a casi 5.000 refugiados desde 2015

En el primer trimestre de este año 2022, sin contar a los desplazados ucranianos, Aragón ha acogido a 256 refugiados de 27 países, según los datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés. Los grupos más numerosos son los procedentes de Mali (66), Siria (42), Colombia (34) y Marruecos (19). Desde 2015, la Comunidad ha recibido a 4.926 refugiados de 78 nacionalidades.

Además, se han concedido 2.850 resoluciones de protección temporal a refugiados ucranianos, según los datos de Ministerio de Interior. Por provincias, 1.592 corresponden a Zaragoza, 766 a Huesca y 492 a Teruel. De estas personas, 1.379 son atendidas por entidades que trabajan en el programa de protección: Accem, Cruz Roja, Cepaim, Apip-Acam e Hijas de la Caridad de San José (las que llevan implicadas en esta iniciativa en Aragón desde 2015). A ellas se han añadido a raíz de la crisis humanitaria en Ucrania YMCA y Fundación Fisat.