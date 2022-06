Oposiciones a maestro en Aragón: "Entre los nervios y el calor, apenas he podido dormir"

Muchos nervios y también calor. Así han comenzado este sábado las oposiciones a maestros en Aragón y eso que apenas eran las 8.30 cuando los primeros aspirantes han empezado a acceder a los institutos en los que estaban convocados y donde pasarán parte de esta jornada. Estaban convocados más de 11.000 para las 658 plazas de ocho especialidades que se ofertaban. Muchos no han acudido, ya que no era necesario hacerlo para mantenerse en listas, por lo que en algún centro no ha sido necesario ocupar todas las aulas previstas.

La prueba se divide en dos partes: la primera ha comenzado a las 9.00, cuando en las sedes todavía había una temperatura agradable y se mantenían las ventanas abiertas; y la segunda será a las 13.00 después de que la Consejería de Educación decidiera adelantarla -anteriormente estaba prevista para las 15.00- debido a la previsión de altas temperaturas. "De este modo, se evita esa punta de temperatura que podría suponer 5 grados más, ya que ahora terminarán a las 15.00 en lugar de las 17.00", ha señalado Olga Alastruey, directora general de Personal del Departamento de Educación.

Una decisión que los maestros celebraron, aunque hubieran preferido poder examinarse en un espacio con aire acondicionado. "Hay instalaciones en las que podríamos no estar pasando calor, pero nos va a tocar pasarlo", ha lamentado Ángela Giménez, que ha tenido que levantarse a las 5.00 para llegar desde Tarazona a la prueba. En su caso, al ser maestra de Educación Infantil ha tenido que examinarse en el IES Miguel Catalán de Zaragoza. "Es la segunda vez que me presento, pero la primera que me lo he preparado", ha explicado. En la anterior ocasión, acababa de terminar la carrera y acudió al examen para quitarse "el miedo" y saber cómo funcionaba una prueba de este tipo.

Con el calor y los nervios le costó un poco conciliar el sueño, pero finalmente lo logró. No tuvieron tanta suerte otros aspirantes que como Marina Espierrez apenas han podido dormir: "Es la primera vez que me presento y entre este calor y los nervios, poco he podido dormir". Esta joven lleva un año preparándose la prueba. Lo ha hecho a través de una academia, mientras que lo compaginaba con su trabajo en un colegio. "Le he podido dedicar unas 4 horas al día, pero las últimas semanas han sido complicadas porque ha coincidido con el final del trimestre y el fin de curso", ha relatado.

Para paliar las altas temperaturas, este año se ha vuelto a permitir que los opositores acudieran con botellas de agua, eso sí, sin etiqueta. "El año pasado, como era obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, no retirársela para beber. Afortunadamente no tuvimos que hacer frente a una ola de calor", ha explicado Alastruey. En este sentido, ha recordado que en las aulas también hay botellas de agua y que se ha transmitido a los coordinadores de los tribunales que sean "flexibles" en cuanto a las medidas dictadas por el calor. De este modo, siempre que no moleste a otros aspirantes, "se permitirá utilizar abanicos u otros dispositivos individuales para hacer aire". "Y si alguien necesita salir al baño para mojarse porque cree que está teniendo muchísimo calor, podrá hacerlo", ha apuntado.

En las aulas, además, se ha contado con caramelos -por si se produce alguna bajada de tensión o azúcar- y coleteros, ya que es obligatorio que las orejas se vean con el objetivo de que nadie utilice un pinganillo o cualquier otro método para copiar. De hecho, cada vez que ha entrado algún aspirante al aula con el pelo suelto, se le recordaba que debía recogérselo. Todos han acudido con su DNI en mano y los apuntes guardados en la mochila, junto al teléfono móvil y el reloj, ya que ambos están prohibidos en la convocatoria. Y, al llegar a la mesa, les esperaban las instrucciones y el papel autocalcable, ya que por primera vez en Aragón podrán llevarse a casa una copia de su examen.

Los aspirantes que llevan más años presentándose a oposiciones no recordaban un año con tanto calor. "Ha habido años de mucho calor, pero como este, ninguno", ha asegurado Pilar Longás, quien tiene "esperanzas" en que este sea al fin su año: "Son ya muchos años y tengo ganas de quitarme la oposición, pero está complicado". En su caso, se ha preparado por su cuenta, aunque ha contado con una preparadora para la programación. Teresa Gil, que también lleva "bastantes" oposiciones a sus espaldas estaba a primera hora "bastante nerviosa". "Cada tarde le he dedicado un rato, unos días más y otros menos, en función del trabajo y la vida personal", ha apuntado. Y como ellas, muchos otros candidatos confían en lograr alguna de las 658 plazas que se ofertan.

Educación Infantil es la especialidad con más vacantes: 180. Le siguen Primaria (145) e Inglés (130). El resto se dividen de la siguiente forma: Educación Física (59), Pedagogía Terapéutica (54), Música (42), Audición y Lenguaje (28) y Francés (20). Infantil y Primaria se han examinado en Zaragoza, mientras que Audición y Lenguaje, Educación Física y Francés lo han hecho en Huesca. El resto se han trasladado a Teruel, donde la celebración del Congreso del Toro de Cuerda ha provocado el corte de algunas calles y acceso, por lo que desde el Departamento de Educación se recomendó a los opositores que planificaran sus traslados.