Imaginarium, que arrastra una deuda de 20 millones, presentará concurso el día 28

Tiendas de calle con horarios flexibles que sustituyan a las de los centros comerciales, con menos ventas, es el salvavidas al que se aferra el costarricense Federico Carrillo, único accionista de Imaginarium, para buscar una salida a esta empresa aragonesa de juguetes, en preconcurso desde hace dos años, que arrastra una deuda de 20 millones de euros y que piensa instar el concurso voluntario en los juzgados el 28 de junio, fecha límite antes de que acabe la moratoria concedida por el Gobierno («si se extiende, seguiremos extendiendo la fecha», precisó el directivo).

«Acabada la reestructuración con la salida de una plantilla sobredimensionada y el cierre de tiendas no rentables, estamos ahora abriendo otras de menor coste. Cerramos la de Aragonia y hace diez días abrimos la de León XIII para generar flujo de caja», explicó Carillo.

Con solo dos tiendas propias en la actualidad, en la capital aragonesa y otra en La Coruña (Galicia), Carrillo –que junto a otros inversores internacionales inyectó más de 8,5 millones de capital a Imaginarium hace cinco años para poder salvar la marca– se enfrenta ahora al difícil reto de convertir las ventas en estas tiendas en fuente de repago para los acreedores.

«La deuda total suma 20 millones, diez de los bancos y otros diez a proveedores de China y de España», afirmó, recordando que una vez que soliciten el concurso habrá que llegar a un acuerdo con los bancos –el 15%, dijo, ya ha firmado el convenio de adhesión– para poder dar viabilidad a este negocio, que de tener más de 200 empleados en el pasado ha pasado a contar con 4 en las dos tiendas abiertas que tiene en España y 12 incluyendo al personal de oficinas. «Ahora empezamos a contratar», señaló, convencido de que si hubieran tenido que pagar el ajuste de las 200 personas que salieron, «un tema muy doloroso», precisó, a través de dos ERE extintivos –sus despidos los asumió el Fogasa–, «la empresa hubiera cerrado y ya no habría trabajo para nadie», afirmó.

«Imaginarium no tiene que aumentar las ventas sino recuperar una porción del mercado que ha dejado temporalmente. En el pasado, no cuidó sus costes, pero generó mucha marca », dijo. Por eso confía Carrillo en que el plan de expansión de tres nuevas aperturas de tiendas en el centro de Zaragoza, además de la actual, «con producto nuevo que empezó a llegar en febrero, y la lealtad de los clientes hacia la marca, se pueda generar dinero» para reflotar la compañía. «Imaginarium es un icono potente, pero si será suficiente o no, Dios dirá», señaló Federico Carrillo, reconocieno que está a expensas de lo que suceda con el concurso de acreedores, del que espera permita la continuidad, y no suponga como en muchos casos el fin de la empresa. Asimismo, incidió en la búsqueda de inversionistas «que aporten 2,5 millones a cambio del 45% de las acciones».

Carrillo enumeró los puntos de venta con los que cuentan para generar flujo de caja: dos tiendas propias –«antes una apertura costaba de 30.000 a 50.000 euros y ahora la de León XIII- ha supuesto unos 2.000», precisó Carrillo, al haber colaborado directamente en la pintura y el montaje–, siete franquicias en España y nueve ‘corners’ en Grecia que no requieren inversión, detalló, al ser «pequeños quioscos en centros comerciales» en colaboración con una marca de ropa infantil.

Lo que más interesa, aseguró el responsale de Imaginarium, son «las tiendas pequeñas a pie de calle, no los grandes almacenenes, que generan tráfico de entretenimiento pero no de ventas» y poder volver a crecer en Zaragoza, donde nació la marca de juguetes.