Decretan la «insolvencia provisional» de Imaginarium que permite cobrar del Fogasa

Ni el centenar de trabajadores afectados por el ERE de Imaginarium de agosto de 2019 ni los otros cien con los contratos rescindidos desde enero de 2020 han podido cobrar las indemnizaciones por despidos ni la última nómina que les adeuda la empresa. Según Marta Laiglesia, secretaria general de la Federación de Servicios de CC. OO. Aragón, varios juzgados de lo Social de la provincia de Zaragoza han decretado la «insolvencia provisional» de la empresa, lo que permitirá al menos cobrar del Fogasa lo que se les debe de indemnización y salarios».

«Es el mínimo que marca la ley», recordó, «pero así cobrarán algo dado que la compañía juguetera sigue sin presentar concurso de acreedores y se está aprovechando de manera torticera de la moratoria aprobada por el Gobierno central, hasta el 30 de junio de este año, para instar el procedimiento concursal».

«Imaginarium evita así que algún acreedor puedan obligarles a instar dicho concurso antes de mitad de año», denunció la sindicalista, convencida de que aprovecharán hasta el último momento dicha moratoria. «Al menos los representados por CC. OO. tendrán esta oportunidad de cobrar lo que se les debe con cargo al Fogasa después de un largo proceso en el que hemos conseguido que los distintos juzgados de lo social de Zaragoza decreten la insolvencia provisional de la empresa», recalcó.

No obstante, Laiglesia recordó que siguen defendiendo que sea la empresa, que sigue en activo aunque con muy pocas tiendas propias y alguna franquicia abierta, la que se haga cargo de sus deudas -ya que no pagó ni el último mes a los trabajadores- para que no recaiga sobre los fondos públicos o del Fogasa.