Gastrik, la aplicación de dos jóvenes de Pedrola para reservar mesa en 150 restaurantes del medio rural

Reservar mesa en un restaurante a través de una página web o aplicación móvil es algo cada vez más común, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero lo que no es tan habitual es que esta opción también esté disponible para restaurantes del medio rural aragonés. Desde febrero esto es posible en 95 municipios de todo Aragón, además de en las tres capitales, gracias a Gastrik. Es el proyecto de dos jóvenes de Pedrola que nació con el objetivo de conectar a personas que quieren comer con restaurantes a través de una aplicación. El CEO de esta start-up es Jesús Villanueva, quien desde hace un tiempo cuenta con el apoyo de su compañero Miguel Sancho.

Tienen 23 y 22 años, lo que hace de esta una iniciativa todavía más especial. “No solo hemos tenido la valentía de lanzar algo cuando lo más cómodo sería trabajar en una empresa, sino que además lo hemos hecho con la pandemia, con toda la incertidumbre que eso conlleva”, explica Jesús. Estudió un grado de Marketing y es un apasionado de la tecnología desde siempre. Esto unido a su placer por comer e ir a restaurantes ha hecho que Gastrik sea una realidad. “Las estadísticas están ahí y dicen que el 70% del consumo en restauración es en el local”.

Su compañero tiene un grado en Ventas y ambos se confiesan bastante autodidactas. La parte de la tecnología la externalizan y ellos se dedican a captar clientes, tanto a los comensales como a los restaurantes. Esta segunda parte sigue siendo la que más les cuesta porque, dicen, “los restaurantes están acribillados de comerciales”. “Los comienzos fueron complicados porque hay que hacer muchas llamadas, visitarles y volver un poco al siglo XX. Después se dan cuenta de que la tecnología les ayuda a optimizar procesos pero convencerles es lo que más nos cuesta”, asegura Jesús.

Gracias a este duro trabajo de campo, actualmente en Gastrik se puede reservar mesa en 150 restaurantes de 95 municipios de todo Aragón y en 130 más entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Su presencia en los pueblos hace que este proyecto sea, según sus fundadores, prácticamente único en toda Europa en poner el foco en el medio rural. En este sentido hay tanto restaurantes de localidades más turísticas como otros que viven de sus habitantes y de los trabajadores. “Nos preocupamos de que sean sitios buenos, no porque sean caros, sino porque tienen cierta calidad”, puntualiza Jesús.

Una acción publicitaria de Gastrik en Zaragoza. Heraldo

Tras menos de medio año en marcha, alrededor de 1.500 personas ya son usuarios activos de esta aplicación. Para darse a conocer entre los comensales, Jesús y Miguel tiran de su profesión y se publicitan tanto online como en los propios restaurantes. Su labor va dando frutos y según las cifras que manejan, en este tiempo, se han tramitado 390 reservas, lo que incluye a unos 1.500 comensales porque lo habitual es pedir mesas para tres o cuatro personas. “Teniendo en cuenta el tiquet medio de gasto por comida o cena, los cálculos indican que desde febrero el impacto en hostelería gracias a las reservas en Gastrik ha sido de entre 35.000 y 40.000 euros”, explica.

El gusto de Jesús por ir a comer a restaurantes y darse cuenta de que la información de los de la zona rural suele ser inaccesible fue en parte el origen de Gastrik. “Cuando buscas por internet muchos tienen fotos antiguas, el horario está desactualizado o no puedes ni ver la carta. En algunos casos he tenido que llamar para que me la dijeran y así poder incluirla en la aplicación”, asegura. Ahora, a través de su aplicación el usuario puede tener una mejor experiencia no solo a la hora de reservar mesa sino también de conocer la carta y tener acceso rápido a toda la información actualizada. En muchos establecimientos del medio rural, por el momento la gestión que se puede hacer es la de solicitar mesa, aunque lo que quieren es tender al modelo de disponibilidad real que es el más común en las capitales. Esto es poder reservar directamente la mesa indicando el número de comensales y viendo las horas disponibles para la fecha seleccionada.

Aunque en menor medida, a través de Gastrik también se puede pedir comida para recoger. Este servicio Take Away está disponible en unos 30 restaurantes del medio rural y en prácticamente todos los de las grandes ciudades. Para empezar a usar la aplicación solo hay que buscarla en el Play Store (Android) o en la App Store (iOs), descargarla e instalarla. Por geolocalización, aparecen los restaurantes para cercanos pero se puede indicar en el buscador el lugar donde se quiere reservar mesa o pedir comida para recoger. Una vez indicado, aparecen los restaurantes disponibles, con la carta, así como un selector para el día y la hora.

Pregoneros de las fiestas de Pedrola

La semana pasada Jesús y Manuel recibían la que, dicen, ha sido unas de las mejores noticias en este tiempo. Van a ser pregoneros de las fiestas de su pueblo, Pedrola. “Nos ha hecho muchísima ilusión”, reconoce Jesús, recogiendo el sentimiento de ambos. Estos dos jóvenes emprendedores son de allí y trabajan allí, en el CIEM El Matadero, un centro de impulso que funciona como vivero de empresas. “Uno de nuestros valores desde el principio ha sido tener la posibilidad de lanzar una aplicación para la zona rural desde la zona rural. Implantar tecnología desde el pueblo es importante para nosotros”, explica Jesús.

Por su corta edad todavía viven con sus padres pero Gastrik es un proyecto a largo plazo del que pretenden hacer su medio de vida. “Aunque intentamos no dejar de lado otras cosas, emprender es duro y hay días complicados. Tenemos por delante una gran oportunidad pero también nos jugamos mucho y eso, quieras o no, te cambia”. Pese a su juventud, este no es el primer proyecto en el que se embarca Jesús. Antes de lanzarse con la aplicación participó en la apertura de un negocio de restauración con un familiar. “Le ayudé a montarlo de cero a cien para entender cómo funciona todo el proceso en un establecimiento de hostelería”, explica.

Aunque todavía no pueden desvelar mucho de sus planes, a corto plazo Gastrik va a cambiar de diseño para mejorar la usabilidad y se va a lanzar un modelo revolucionario para fidelizar comensales y fomentar la recurrencia del cliente. “Es algo que no tienen ninguno de nuestros competidores más directos, como pueden ser El Tenedor o Tripadvisor”, asegura Jesús, un jovencísimo emprendedor que además de muchas ganas tiene los pies en la tierra. “Cada semana hay que hacer cambios y para eso es fundamental saber adaptarse y, sobre todo, tener poco orgullo”.