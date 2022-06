"Llegué al valle de Tena por la naturaleza y el paisaje pero me quedé por las gentes”

Fernando Alonso-Cortés es madrileño de nacimiento pero su segundo hogar está en el valle de Tena. Conoció el lugar atraído por su naturaleza y su paisaje y desde hace diez años tiene su segunda residencia en Panticosa. Se dedica a la publicidad y el marketing y también es el fotógrafo que está detrás de Escenas de Tena, un proyecto vital que empezó en 2006 y que ya aglutina 25.000 instantáneas de esta zona del Pirineo.

“Es una colección estructurada en torno a las cuatro estaciones. Uno llega aquí por el invierno y la nieve y después descubre los colores y texturas que tiene el valle el resto del año”, explica.

El grueso de su obra son fotografías pirenaicas de paisajes, aunque también le interesa la gente y ver la evolución topográfica de estos años. “Para bien o para mal, la intervención humana está provocando cambios. Los pueblos del valle evolucionan con nuevas construcciones. En el paisaje ahora hay más líneas de alta tensión y conducciones eléctricas y se pueden ver ciertas laderas icónicas con torres”.

Fernando combina fotografía con senderismo para llegar a los rincones más escondidos del valle de Tena. Va con el equipo a cuestas por lo que tampoco se exige demasiado y como mucho hace marchas de un día. Su objetivo ha capturado los grandes picos del valle, como la Peña Foratata, la Sierra de la Partacua, la Peña Blanca o la Peña Roya. Junto con las cumbres, hay algo que le cautiva especialmente: los colores. “En función de la época del año, tengo varias series del mismo lugar en distintas épocas y es como una paleta de colores. Cada vez que miras con distintos ojos el mismo lugar es un continuo descubrimiento. Por mucho que estés asentado en el valle, es un lugar que siempre ofrece una cara nueva”, asegura.

Esta riqueza y variedad ofrece muchas opciones desde el punto de vista del lenguaje fotográfico. “Si además combinas técnica, materiales y acabados con la propia esencia, las posibilidades son infinitas”. El resultado se puede ver todos los años en la Feria del Stock de Sallent de Gállego, donde Fernando expone. También hay fotos suyas en varios restaurantes de Formigal o en el Hotel Privilegio de Tena (Tramacastilla). Además, las redes sociales son su mejor canal de difusión actualmente y, sobre todo durante la pandemia, muchos encontraron en ellas una ventana al valle desde sus confinamientos. También son un escaparate para la base de clientes que a efectos decorativos quieren tener el valle de Tena en sus casas. “Además de las residencias de la zona, también he colocado murales a personas en Zaragoza, en Madrid, en País Vasco…”.

Su creación de mayor tamaño es este mural con una foto del bosque del Betato para un chalet en Madrid. HA

Sus fotografías también tienen un uso comercial y, por ejemplo, una de ellas es la imagen de portada de la web de Cervezas Tensina, cerveza artesana elaborada en Tramacastilla de Tena. El valle de Tena también decora varias tiendas de deportes de invierno de Madrid.

Un ejercicio introspectivo

Para seguir nutriendo su colección con fotos nuevas, Fernando cubre todo el valle, tanto el que es accesible como el que requiere de buenas caminatas. Frecuenta los ibones de Bachimaña, los Azules o el de Piedrafita, Respomuso y las cumbres de alrededor, la vuelta al Midi d’Ossau o el rincón del Verde, en el valle de la Ripera. “A medida que lo vas conociendo necesitas nuevos rincones y para eso hay que salir de los lugares más usuales”. Reconoce que disfruta mucho de estas salidas y que para él son incluso un “ejercicio con un componente introspectivo”. “Se establece un diálogo con el entorno a través de la cámara. La toma la tienes que planificar no solo desde el ángulo, sino también del sentimiento que quieres transmitir. Eso te hace hablar a la montaña y también escucharla. Además es un mecanismo por el que el valle habla al mundo”, explica.

Aunque no ha nacido en el valle, se siente muy cercano al carácter de los oriundos y a la nobleza del aragonés. “Quiero pensar que ya soy un hijo adoptivo de este lugar”. Además, la gente le conoce. “Siempre me ven por ahí con la cámara y el equipo”, apunta, entre risas. Después de tantos años con su segundo hogar en Panticosa, Fernando y su familia ya han establecido un vínculo y una relación personal con la gente que les hace querer todavía más al valle de Tena. “Llegamos por la naturaleza y el paisaje pero nos quedamos por las gentes”, asegura. Aunque son una familia bastante viajera y nómada profesionalmente hablando, el valle lo llevan dentro y, para ellos, la fotografía es una forma de tenerlo siempre cerca.

Esta idea es la que incita a contactar con Fernando a muchos de sus clientes. La forma de contactar con él es por Facebook, Instagram o whatsapp. Primero les solicita una foto del espacio que quieren decorar y hace una simulación con varias combinaciones de sus escenas de Tena. “Son como trajes a medida, no me interesa hacer producciones masivas tipo postales o pósters. Prefiero que mi obra la tenga menos gente pero le dé un lugar especial”. En esta línea, hace unos días ha instalado un mural del bosque del Betato en el salón de un chalet de Madrid. “Son personas que no tienen casa en el valle pero lo frecuentan y querían tenerlo cuando no están presentes”.

Escenas de Tena no es un nombre cualquiera porque para Fernando sus fotografías son simples imágenes, son escenas. Escenas que este fotógrafo lleva once años capturando y, por el momento, no lleva intención de parar. “Estoy enamorado de este valle y mi plan es acabar los días en él”.