Rifirrafe entre Gastón y Campoy en el Pleno por la propuesta de subida de cotizaciones a los autónomos

Lo que iba a ser una comparecencia de la consejera de Economía, Marta Gastón, en el Pleno de las Cortes para dar su opinión con respecto a la intención del ministro Escrivá de elevar las cuotas de más de 750.000 autónomos, a petición del PP, se ha convertido en una auténtica contienda verbal entre Gastón y Campoy. "Todo sube en la España de Pedro Sánchez no solo la temperatura y baja el acierto del Gobierno al pretender subir la cuota de los autónomos y estar ustedes muy callados por si les piden explicaciones", le ha espetado Campoy a Gastón.

"Son ustedes unos 'craks' al incrementar la cuota a un colectivo que sobrevive a duras penas y al que usted no les ha ayudado nada". No contentos, le ha dicho Campoy a Gastón, con subirles ya un 50% todo tipo de costes, "en lugar de ayudarles, le incrementan las cotizaciones: ya se que me va a decir que a un millón de autonómos les piensan bajar 50 euros, pero a los que ingresan 1.700 les van a subir la cuota a 600 euros. Es usted una megacrack", ha reiterado, pidiéndole a la consejera "no enfadarse" aunque "quienes se van a enfadar con usted son los autónomos aragoneses y sus votantes".

La consejera le ha pedido a Campoy "bajar la sobreactuación" ya que si en lugar de estar en la tribuna de las Cortes, estuviera en un escenario, "quedaría posicionado en el top tres de esta oda a la demagogia", que es como ha calificado la intervención del diputado popular. Entrando en materia, ha defendido la progresividad y sostenibilidad de una propuesta de reforma de las pensiones de Escrivá que busca la equiparación en prestaciones del autónomo con el trabajador asalariado precisando que únicamente se les subirá la cotización en 89 euros a los 750.000 autónomos que declaran ingresar 1.700 euros mientras que se les bajará al 85%.

"Solo vienen a criticar y a reclamar que se les baje la cotización a todos sin decir de dónde se puede compensar eso", le ha dicho Gastón a Campoy además de recriminarle al PP, a Vox y a Ciudadanos votar en contra de todas las ayudas que el Gobierno central" ha dado para autónomos y empresas". Eso sí, le ha recordado, el PP "tiene ahora una nueva oportunidad de apoyar una prórroga de estas medidas", pero mientras "no sean coherentes, ya podrá usted hacer teatro y gracietas que no serán creíbles"

Aunque ambos han hablado de no enfadarse, el rostro tanto de Gastón como de Campoy ha evidenciado lo contrario en una ponencia subida de tono que se ha convertido en un auténtico rifirrafe. "Muy brava la veo con el Partido Popular y muy poco brava con Sánchez, Escrivá y quien aprieta a los aragoneses", le ha dicho Campoy a los aragoneses. "Podían ser más dóciles con el PP y más bravos con el Gobierno de Madrid", ha continuado, dando el dato de que las bajas de autónomos en Aragón se han disparado el 36% en mayo.

A los ataques, ha contestado Gastón con datos: "750.000 autonómos pagarán más con la propuesta de Escrivá pero 2.425.000 pagarán menos", ha dicho, reiterando que en cualquier caso "todo son suposiciones" ya que opinamos sobre una propuesta. "Hay que dejar que lleguen al acuerdo que permita un reparto solidario y justo de las pensiones", ha dicho Gastón.

Tras el rifirrafe entre ambos han intervenido los portavoces del resto de partidos coincidiendo en que el debate sobre esta propuesta excede las competencias del Gobierno autonómico, aunque sí le han pedido desde IU y Podemos poner en marcha la ley aragonesa del autónomo